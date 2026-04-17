Filip Forsberg är en av våra bästa svenska målskyttar i modern tid. Med 40 mål den här säsongen har han nu tre säsonger i karriären där han passerat milstolpen.

Det efter att han i natt gjort två mål i Nashvilles förlust med 5-4 mot Anaheim.

Filip Forsberg är en av våra bästa svenska målskyttar i NHL.

Foto: Alan Poizner-Imagn Images.

Vi väntar fortfarande på den andra svenska 50-målsskytten i NHL. Filip Forsberg är en som ligger precis bakom just nu. Han har under sin karriär noterat tre säsonger med 40 mål eller fler i NHL. I år blev han den bästa svenska målskytten i NHL efter att i natt gjort mål 39 och mål 40.

Det i den sista grundserieomgången för säsongen.

Det blev inget slutspel för Nashville som föll på målsnöret och med bara omgångar kvar blev utslagna ur racet. Den svenske stjärnan avslutade därmed säsongen på ett bra sätt med två mål i den sista matchen. Även Steven Stamkos gjorde två mål i den här matchen och duon stod därmed för samtliga av Nashvilles mål. Cutter Gauthier, Jackson LaCombe, Alex Killorn, Tristan Luneau och Troy Terry gjorde mål för Ducks. Leo Carlsson gjorde en assist i matchen.

Filip Forsberg har nu nått över 40 mål två av de tre senaste säsongerna. Förra gången han lyckades blev det dessutom hela 48 fullträffar under en säsong. Nu är NHL-säsongen slut för svensken. Det återstår sedan att se om det blir något VM i år.

Förra året gjorde han fyra poäng på nio matcher i hemma-VM i Stockholm när det blev ett brons för Tre Kronor.

Source: Filip Forsberg @ Elite Prospects