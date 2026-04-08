Filip Forsberg är på väg att bära Nashville Predators mot ett slutspel. Efter nattens 5-0-seger mot Anaheim Ducks är Predators nu uppe på en wild card-plats.

Foto: Eakin Howard-Imagn Images.

Det är dramatiskt inför avslutningen i NHL där flera av lagen kommer att kriga in i det sista om en plats till slutspelet. Nashville är ett sådant lag. De ligger och skvalpar precis runt strecket. Nu är de däremot uppe på en slutspelsplats igen.

Det efter att ha tagit poäng i fyra raka matcher.

I natt körde de också över Anaheim Ducks med 5-0. En stor anledning till att de är med i racet stavas Filip Forsberg. Han har gjort fem mål på de senaste fem matcherna och 15 poäng över de senaste tio. Med 38 gjorda mål hittills är han också på väg att nå drömgränsen på 40 mål ännu en gång. I natt klev han fram med en ny fullträff som innebar 2-0 i matchen.

Nattens seger innebär att de nu klättrar förbi Los Angeles Kings i tabellen. Samtidigt har de också en match mer spelad än Kings. Med fyra omgångar kvar återstår det nu att se om Filip Forsberg kan ta sitt Nashville hela vägen till ett slutspel.

Övriga målskyttar för Predators var Erik Haula, Brady Skjei, Zachary L’Heureux och Fjodor Svetjkov.