Fem NHL-stjärnor i behov av ett miljöombyte

NHL:s lönetak höjs drastiskt i sommar. Då väntas trejdmarknaden hettas upp. Matt Larkin tittar närmare på fem NHL-stjärnor som skulle må bra av ett klubbyte under sommaren.

Trevor Zegras, Elias Pettersson och Mathew Barzal är spelare som skulle må bra av ett klubbyte, tycker Matt Larkin. Foto: Bildbyrån

Den här texten har tidigare publicerats på DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.

Är du redo för NHL-sommaren?

Den har potential att bli en av de mest intressanta på flera år. Historiskt sett har betydande förändringar i lönetaket lett till att general managers öppnat plånböckerna och skakat om sina trupper mer än vanligt. Med ett lönetak som hoppar från 88 miljoner dollar till 95,5 miljoner dollar förväntas vi inte bara få se lukrativa kontrakt delas ut till free agents utan även en del profilerade namn som byter klubb via trejder.

Bland de senare: vilka spelare skulle kunna gynnas avsevärt – och hitta rätt kurs i sina karriärer – genom en miljöombyte?

Här är fem kandidater, listade i alfabetisk ordning:

Mathew Barzal har haft svårt att leva upp till sin potential med New York Islanders. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Mathew Barzal, center, New York Islanders

Barzals bästa år tickar förbi. Hans Islanders har inte tagit sig förbi den första slutspelsrundan sedan säsongen 2020/21. De senaste åren har det stått still i karriären – oavsett om det berott på lagets konservativa spelstil, skador eller en kombination av båda. Han är en exceptionell skridskoåkare och puckhanterare, och det känns som att han har en mycket högre potential att nå om han får spela i ett mer fritt och kreativt system. Vid 27 års ålder skulle han fortfarande kunna producera som en stjärna om han får en chans att börja om.

En affär med Barzal hade dessutom varit logisk för Islanders just nu. När Lou Lamoriello satt som general manager var han motvillig att bryta upp kärntruppen och höll fast vid ett mediokert mellanläge. Men det förändrades den här säsongen. Först skickade Lamoriello den mångårige veteranen Brock Nelson vid trade deadline och fick en högklassig talang i Cal Ritchie i utbyte. Därefter gick Islanders och Lamoriello skilda vägar – och sedan vann klubben draftlotteriet och får välja som nummer ett.

Nu har de ett gyllene tillfälle att bygga om på rätt sätt. Tänk bara vilka framtidslöften de skulle kunna få i utbyte mot Barzal, som har mycket bra hockey kvar i sig vid 27 års ålder och vars lönetaksträff på 9,15 miljoner dollar per säsong är fullt hanterbart med ett stigande lönetak. Vad de väljer att göra hänger förstås mycket på vem som blir nästa general manager.

Har Elias Pettersson kört fast i Vancouver? Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Elias Pettersson, center, Vancouver Canucks

Finns det någon spelare i någon marknad som varit i större behov av en nystart på senare år än Pettersson? Okej, kanske J.T. Miller. Men ett byte av honom verkade inte lösa det som hämmar Pettersson, vars 102-poängssäsong 2022/23 nu känns som något som hände för väldigt länge sedan. Det verkar som att pressen i en hockeytokig kanadensisk stad tagit ut sin rätt – Pettersson har aldrig riktigt sett ut att trivas i rampljuset. Han är fortfarande bara 26 år gammal och besitter, när han är frisk, en verktygslåda på superstjärnenivå.

Det vore inte det minsta förvånande om han blir en elitspelare igen – men det kanske inte händer om han inte byter miljö. Skulle en hockeyaffär mellan Pettersson och Mathew Barzal, som är från British Columbia, vara vettig?

Morgan Rielly har spelat närmare 900 matcher för Toronto Maple Leafs. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Morgan Rielly, back, Toronto Maple Leafs

Bara tre backar har spelat fler matcher i Maple Leafs tröja än Rielly. Han har varit en del av kärntruppen i över ett decennium och har gång på gång försäkrat att han vill stanna i Toronto och fortsätta försöka vinna Stanley Cup. Men under slutspelet 2024/25 såg han synbart långsammare ut, särskilt i andra rundan mot Florida Panthers, och han verkar inte längre klara av att vara Torontos förstaval som puckförande back. Han har fortfarande fem år kvar på sitt kontrakt med ett årligt lönetak på 7,5 miljoner dollar. Argumenten för att byta bort honom är förståeliga från Torontos sida. Men det skulle också kunna bli ett bra drag för Rielly – om han är villig att häva sin no trade-klausul – och en ny klubb.

Han har tappat ett steg i åkningen, men skulle fortfarande kunna hjälpa ett svagare lags powerplay eller spela en stabil roll i ett andra backpar om han fick mer begränsad speltid. Även om Rielly alltid sagt att han gillar att spela i en marknad med höga förväntningar, tyder hans senaste insatser på motsatsen – och kanske skulle han må bra av att spela någonstans där han får vara mer anonym. Maple Leafs skulle i så fall behöva väga för- och nackdelar med att behålla en del av lönen i en eventuell bytesaffär eller att köpa ut honom.

Marco Rossi har fått sitt genombrott i Minnesota – men verkar ändå vara på väg bort. Foto: Matt Blewett-Imagn Images

Marco Rossi, center, Minnesota Wild

Jag kan inte säga att jag riktigt förstår vad som egentligen hänt mellan Rossi och Wild sedan han etablerade sig som NHL-spelare på heltid. Efter att ha tagit sig igenom allvarliga hälsoproblem kopplade till covid i början av sin karriär lyckades han till slut slå sig in i laget på riktigt. Förra säsongen gjorde han 21 mål under en imponerande rookiesäsong som gav honom en sjätteplats i omröstningen om Calder Trophy. Ändå dök det upp trejdrykten kring honom redan förra sommaren. I år gjorde han 60 poäng under sitt andra år i ligan och spenderade stora delar av säsongen som förstacenter i Minnesota. Belöningen för det? En degradering till fjärdekedjan i slutspelet – och fler rykten om en möjlig flytt inför hans status som restricted free agent.

Rossi var en toppklassad talang som visat spännande tvåvägsegenskaper och utvecklas i rätt riktning. Han ska tidigare i år ha tackat nej till ett kontrakt på fem år värt 25 miljoner dollar, och det verkar som att han och klubben står långt ifrån varandra i sina värderingar. Om det glappet är så stort, vore en spelaraffär rimlig. Det borde inte vara ett svårt beslut för general manager Bill Guerin att ta, eftersom många klubbar skulle kunna behöva en stigande center som Rossi – och därför troligen också kunna erbjuda något tilltalande i utbyte. Rossi känns som en spelare som skulle kunna blomstra till en stark andracenter och ligga nära en poäng per match i flera år i rätt miljö.

Det har inte lossnat för Trevor Zegras i Anaheim Ducks. Foto: Bildbyrån

Trevor Zegras, center, Anaheim Ducks

Det känns som att den här affären borde ha skett för länge sedan. Zegras har inte riktigt levt upp till den superstjärnestatus han hade som junior, och hans engagemang för defensivt spel och vinnarhockey har ifrågasatts av mer traditionellt lagda experter som inte uppskattar hans showiga spelstil. Men hans tekniska briljans och puckkontroll är fortfarande odiskutabla. Han är dessutom bara 24 år gammal och skulle kunna explodera i rätt miljö.

Ducks skulle sälja honom när hans marknadsvärde är lågt om de bytte bort honom nu i sommar, men det faktum att han bara har ett år kvar på ett rimligt kontrakt värt 5,75 miljoner dollar innan han blir restricted free agent är ändå ett säljargument som väger upp hans minskade produktion.