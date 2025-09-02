Färjestads guldhjälte skriver på nytt flerårsavtal i NHL

Dennis Hildeby har ett SM-guld i bagaget samt ett par år i Nordamerika.

Detta trots att målvakten blott är 24 år gammal.

Nu står det klart att han belönas med ett nytt kontrakt av Toronto Maple Leafs.

Dennis Hildeby, 24, vann SM-guld med Färjestad 2022. Även säsongen efter var han och spelade för värmlänningarna i SHL.

De senaste två åren har han spelat i NHL för Toronto Maple Leafs och i AHL för Toronto Marlies. Efter totalt sex matcher i NHL står det nu klart att han får spela vidare i organisationen.

Hildeby skriver ett avtal över de tre kommande åren med Toronto. De två första säsongerna är det ett tvåvägskontrakt som gäller – vilket öppnar för i stort sett fri förflyttning mellan NHL och AHL.

Blev uttagen till All Star-laget

Men det sista året ska vara under ett envägskontrakt, som gör att Hildeby väntas spela för NHL-laget Maple Leafs senast då.

Kontraktet är värt cirka åtta miljoner om året.

Under de sex matcher han gjort för NHL-laget har han vunnit tre och förlorat tre. För Marlies i AHL har han nått upp i 77 matcher och har vari uttagen till AHL All Star Classic.

2022 draftades han som nummer 122 i den fjärde rundan.