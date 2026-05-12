Enligt insiderjournalisten Frank Seravalli spelade Evan Bouchard delar av Edmonton Oilers slutspelsserie mot Anaheim Ducks – trots en hjärnskakning. Nu väcks frågor om hur en av NHL:s största stjärnbackar kunde tillåtas spela vidare med en potentiellt allvarlig huvudskada.

Evan Bouchard rapporteras ha spelat med en hjärnskakning i Stanley Cup-slutspelet.

Att NHL-spelare kämpar sig igenom skador under Stanley Cup-slutspelet är snarare regel än undantag. Men vissa avslöjanden väcker betydligt större oro än andra.

Enligt uppgifter från NHL-insidern Frank Seravalli spelade Evan Bouchard åtminstone delar av första rundan mot Anaheim Ducks med en hjärnskakning.

Det är fortfarande oklart när skadan ska ha uppstått eller hur allvarlig den var. Bara uppgifterna i sig väcker dock starka reaktioner – inte minst med tanke på NHL:s uttalade arbete kring hjärnskador och spelarsäkerhet de senaste åren.

Trots den misstänkta hjärnskakningen producerade Bouchard offensivt för Edmonton Oilers. Den 26-årige backen noterades för ett mål och sex assist i serien, även om Oilers till slut föll med 2–4 i matcher. Samtidigt hade han ett plus/minus på -7, näst sämst i laget. I grundserien var han poängbäst bland NHL:s backar med sina 95 poäng (21+74).

Evan Bouchard ska spela hockey-VM för Kanada

Det är möjligt att Bouchard återhämtade sig under seriens gång – eller att symptomen mildrades – eftersom han nu väntas representera Kanada i hockey-VM i Schweiz med start den 15 maj.

Om Edmonton Oilers kände till att backstjärnan spelade med hjärnskakning riskerar situationen dock att bli en rejäl prestigesmäll för både klubben och NHL. Ligan har under det senaste decenniet skärpt sina protokoll kring huvudskador, bland annat genom införandet av oberoende “concussion spotters” som kan tvinga fram medicinska kontroller under matcher.

Att en spelare ändå ska ha tillåtits spela vidare med en misstänkt hjärnskakning skulle därför kunna ses som ett allvarligt misslyckande.

Bouchard var dessutom inte ensam om att spela skadad under slutspelet. Enligt Oilers tränare Kris Knoblauch spelade både Connor McDavid och Jason Dickinson trots frakturer i fot eller ankel. Även Ryan Nugent-Hopkins uppges ha dragits med en skada, även om detaljerna kring den ännu inte offentliggjorts.

