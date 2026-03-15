Erik Karlsson stod för två assist i Pittsburgh Penguins nya seger.

Därmed kliver han förbi legendaren Bobby Orr i tidernas poängliga för backar i NHL.

Erik Karlsson kliver förbi Bobby Orr, en av tidernas bästa backar i NHL. Foto: AP/Alamy

Pittsburgh Penguins drömmer fortfarande om att ta sig till slutspel och tack vare nattens seger mot Utah Mammoth med 4-3 ligger de just nu tvåa i Metropolitan Division, dock bara två poäng före lagen som ligger utanför slutspel. Vinsten i natt var således mycket viktig i lagets jakt på att ta sig vidare till Stanley Cup-slutspelet som börjar nästa månad.

Återigen hade Erik Karlsson ett finger med i spelet bakom segern. Svenskens starka säsong i Penguins fortsätter och mot Utah stod han för två assist. Därmed har Erik Karlsson nu gjort 46 poäng på 61 matcher, och är just nu på väg mot sin bästa säsong sedan flytten till Pittsburgh.

Erik Karlsson förbi Orr – klättrar i tidernas poängliga

35-åringen fortsätter också att skriva in sig i NHL:s historieböcker.

Erik Karlsson har nu gjort 916 poäng på 1 145 matcher. Med sina två assist i natt kliver Karlsson förbi legendaren Bobby Orr, av många ansedd som den bästa hockeybacken genom tiderna. Orr gjorde 915 poäng på 657 matcher under 1960- och 70-talet. Erik Karlsson har nu klättrat till tolfte plats i tidernas poängliga för backar i NHL. Han behöver bara 32 poäng för att gå upp jämsides med Chris Chelios och ta sig in på topp tio över flest poäng bland backar i NHL:s historia.

Karlsson har dock fortsatt allt jämt en bra bit upp till att bli den poängbästa svenske backen i NHL. Han är tvåa av alla svenskar backar genom tiderna, men behöver göra över 200 poäng till för att kunna nå upp till Nicklas Lidström och hans 1 142 poäng.

Utah Mammoth – Pittsburgh Penguins 3–4 (2-0,0-2,1-2)

Utah: Dylan Guenther 2 (33), Ian Cole (3).

Pittsburgh: Anthony Mantha (25), Tommy Novak (15), Bryan Rust (24), Noel Acciari (8).

Source: Erik Karlsson @ Elite Prospects