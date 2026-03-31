Pittsburgh Penguins tog en tung 8–3-seger mot New York Islanders i slutspelsjakten efter två mål av Rickard Rakell. En annan svensk stal dock rubrikerna efter ett slagsmål. Nyförvärvet Elmer Söderblom gav veteranbacken Scott Mayfield en rejäl omgång.

Pittsburgh Penguins fick tillbaka Sidney Crosby efter hans senaste skada i natt. Det tycktes ge laget en rejäl boost i det viktiga divisionsmötet med New York Islanders.

Penguins gick nämligen ut och körde över sin motståndare på bortais. Det blev seger med hela 8–3 efter att man fått Islanders stjärnmålvakt Ilja Sorokin utbytt efter sju insläppta mål på 28 skott.

Islanders hade en 3–1-ledning, efter två assist av Adam Boqvist, innan Penguins tryckte på gaspedalen i den andra perioden. En av målskyttarna när Pittsburgh gick från 1–3 till 5–3 i mittenronden var nyförvärvet Elmer Söderblom.

24-åringen, som kom till Pittsburgh från Detroit i samband med trade deadline 6 mars, stod för 1–2-reduceringen med sitt fjärde mål för säsongen. Men det var hans fajt med Islanders veteranback Scott Mayfield tidigt i tredje perioden som stal rubrikerna.

Mayfield utmanade Söderblom efter en närkamp i ena sarghörnet – ett beslut han lär ångra. Den drygt två meter långe svensken gjorde processen kort med sin mer erfarne motståndare och skickade honom i isen efter att ha fått in ett par smällar.

Scott Mayfield challenged Elmer Soderblom to a fight. Didn’t go real well for him. — Josh Yohe (@JoshYohe_PGH) March 31, 2026

Efter fajten gick Penguins loss från 5–3 till 8–3 efter tre raka mål. Rickard Rakell, som fick spela center för dagen, stod för sitt andra mål i matchen när han gjorde 7–3. 32-åringen har 19 mål och 42 poäng på 53 matcher den här säsongen efter att ha svarat för fem mål och sju poäng på sina fyra senaste matcher.

Sidney Crosby lämnade comebacken med två assist medan Erik Karlsson, som varit stekhet sista tiden, faktiskt lämnade isen poänglös.

Pittsburgh Penguins tog tack vare segern över andraplatsen i Metropolitan Division från just Islanders och närmar sig en slutspelsplats för första gången på fyra år.

