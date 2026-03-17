Första målet i nya tröjan: ”Han var riktigt bra”

Elmer Söderblom har nu presenterat sig på riktigt i Pittsburgh Penguins. I nattens 7–2-seger mot Colorado kom första målet och första assisten sedan trejden.

– Jag tyckte att det var en riktigt bra match av honom, säger Pittsburghs coach Dan Muse, enligt NHL.com.

Elmer Söderblom efter sitt första mål i Pittsburgh.

Det har gått snabbt för Elmer Söderblom att komma till rätta i Pittsburgh. Trejden från Detroit Red Wings gick igenom 6 mars, men fansen har redan tagit till sig honom och hittat ett smeknamn: Elmer ”Glue Guy” Söderblom, efter lim-märket Elmer. Inatt kom också de första poängen i tröjan.

Colorado Avalanche besegrades med hela 7–2 av Penguins, och Söderblom, med sina två meter, slog till både med mål och assist.

Första målet i den nya tröjan innebar 4–1 i matchen, och Erik Karlsson var snabbt framme för att gratulera. Delvis då backen själv spelat in pucken i trafiken framför mål. Senare i tredje perioden kom första assisten då Söderblom läckert petade pucken bakom ryggen till Noel Acciari.

– Det var en bra skottpass av Karlsson och jag var vid ”backdoor” och hittade returen. Det kändes bra, säger svensken själv om sitt mål till DK Pittsburgh Sports.

Hyllas av nye tränaren: ”Han var riktigt bra”

Den tidigare Frölunda-talangen valdes av Detroit Red Wings i sjätte rundan av NHL-draften 2019. Han fick sedan spela i NHL direkt när han åkte över 2022, men har aldrig riktigt fått igång målproduktionen på den stora scenen. Det här var hans femte match i Pittsburgh, och redan visar han tecken på det motsatta.

– Jag vet att jag har det i mig, så det var kul att komma igång här, bli mer bekväm, så jag kommer bara att fortsätta spela på samma sätt, säger svensken själv.

Bland lagkamraterna och tränarna haglar även beröm.

– Elmer har kommit in jättebra i laget, så det var verkligen kul att han fick utdelning nu, säger Erik Karlsson till Expressen.

– Han var riktigt bra. Offensivt var det självklart fantastiskt att se honom göra sitt första mål, och hans första assist, eftersom han haft många chanser. Men även defensivt, som den kedjan som har spelat i många defensiva situationer. Så vår tanke var att kasta in honom där, och inte försöka stoppa honom från någonting. Han har visat riktigt bra instinkter defensivt, så ja, jag tyckte att det var en riktigt bra match av honom, säger Pittsburghs coach Dan Muse, enligt NHL.com.

Erik Karlsson noterades för mål och dubbla assist i mötet.

