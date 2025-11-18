Elias Pettersson börjar se ut som sig själv igen, de senaste fyra matcherna har han gjort två poäng i samtliga.

I natt blev det två mål när Vancouver Canucks förlorade med 8-5 mot Florida Panthers.

Elias Pettersson med två poäng, för fjärde matchen i rad.

Foto: James Guillory-Imagn Images.

Vancouver har det lite tungt resultatmässigt just nu. Men positivt är att deras svenska stjärna har börjat leverera igen. Nattens match var den fjärde raka där Elias Pettersson stod för två poäng. Storstjärnan kommer som bekant från en tung säsong och har varit kraftigt ifrågasatt.

De senaste matcherna har han däremot levererat rejält.

I natt kom två mål när låg under med 5-2. Svensken gjorde både 5-3 och 5-4 innan Filip Hronek kvitterade till 5-5. Glädjen blev däremot kortvarig för Canucks som kort därefter släppte in både 6-5 och 7-5. Det blev sedan även 8-5 innan matchen var över.

Två nya poäng för Elias Pettersson

För Elias Pettersson var det alltså hans sjunde och åttonde poäng senaste fyra matcherna. Samtidigt har han fått stort beröm för sitt defensiva spel och startar många av sina byten i den defensiva zonen.

27-åringen har nu totalt gjort 19 poäng på 21 matcher den här säsongen.

Övriga målskyttar för Vancouver var Jake DeBrusk och Drew O’Connor. Noterbart är även att Tom Willander hade en assist i matchen. För Florida var det A.J. Greer, Seth Jones (två mål), Luke Kunin, Evan Rodrigues, Anton Lundell, Sam Bennett och Brad Marchand som gjorde målen.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects