Mathieu Olivier är en av NHL:s mest fruktade spelare. Det fick Vancouver Canucks svenske back Elias Pettersson erfara i natt. Han skadades efter en ful tackling i ryggen från Columbus Blue Jackets-busen när Canucks vann med 4–3.

Elias Pettersson omskakad efter Mathieu Oliviers bryska tackling. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Det var sju minuter in i den andra perioden det small.

Elias Pettersson hade precis spelat ifrån sig pucken bakom eget mål när Mathieu Olivier fullföljde en tackling. Han träffade svensken rakt bakifrån och Petterssons ansikte åtke in i plexiglaset. Han föll till isen i plågor och fick assisteras av isen. 21-åringen spelade sedan inte mer i matchen.

Se incidenten i videospelaren!

Det gjorde inte Olivier heller.

Mathieu Olivier fick matchstraff

Han fick matchstraff för tacklingen och riskerar avstängning för förseelsen. Den tunge forwarden är en av NHL:s mest utvisade spelare den här säsongen med 32 utvisningsminuter på 14 matcher. Bara Washingtons Tom Wilson (41) och Tampas norske back Emil Lilleberg (33) har fler så här långt.

Olivier har svarat för ett mål och fem poäng den här säsongen. Under sina fyra säsonger med Blue Jackets har han noterats för 29 mål och 64 poäng, samt 307 utvisningsminuter.

Elias Pettersson, som gör sin andra säsong med Canucks, har två assist på 15 matcher den här säsongen. Detta efter att ha svarat för 1+2 på 28 matcher med laget i fjol.

Vancouver vann nattens match med 4–3 på hemmais. Elias Pettersson, centern, hade en assist och Brock Boeser sköt segermålet sent i den tredje perioden.

Vancouver–Columbus 4–3 (0–0, 2–2, 2–1)

Andra perioden: 1–0 (25.28) Jake Debrusk (Drew O’Connor, Aatu Räty), 1–1 (26.55) Kirill Martjenko (Dmitrij Voronkov, Denton Mateychuk), 1–2 (32.52) Dmitrij Voronkov (Kirill Martjenko, Adam Fantilli), 2–2 (38.55) Drew O’Connor (Quinn Hughes, Filip Hronek).

Tredje perioden: 3–2 (46.08) Conor Garland (Tyler Myers, Elias Pettersson), 3–3 (49.47) Kirill Martjenko (Dmitrij Voronkov, Damon Severson), 4–3 (54.15) Brock Boeser (Kiefer Sherwood, Lukas Reichel).