Elias Pettersson söker revansch efter det tunga fjolåret.

Storstjärnan menar nu att han har tränat hårt för att vara i bättre form.

– Jag har gått upp sex kilo i bara muskler under sommaren, säger ”EP40”.

Elias Pettersson är i bättre form inför den nya NHL-säsongen. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Fjolåret var jobbigt för Vancouver Canucks och ännu tyngre för Elias Pettersson. Den svenske storstjärnan hade en kämpig säsong långt under hans egen höga standard. På 64 matcher stod Pettersson bara för 45 poäng efter att ha gjort 89 och 102 poäng på de två tidigare säsongerna. ”EP40” hade också ett mycket tungt 4 Nations där han gick poänglös från alla tre matcher med Tre Kronor.

Nu har Pettersson landat i Vancouver igen inför den kommande NHL-säsongen.

– Jag har haft en väldigt bra sommar och jag känner mig i väldigt bra form. Nu är jag väldigt spänd på att den nya säsongen ska börja, säger Pettersson under en mediaträff i Vancouver.

Elias Pettersson: ”Vill vara mig själv på isen igen”

Elias Pettersson har verkligen inte legat på latsidan under sommaren. Enligt 26-åringen har han nämligen tränat hårt för att bli större och starkare inför den nya säsongen.

– Jag har gått upp sex kilo under sommaren. Jag känner mig bra och har adderat mycket muskler för att kunna vara så redo som möjligt. Jag hoppas kunna vara mig själv där ute igen och jag är säker på att det kommer gå bättre, säger Pettersson.

Vancouver Canucks tog också flera snedsteg i fjol. De hade en mycket stark säsong 2023/24 men i fjol tog Canucks flera kliv bakåt vilket gjorde att de inte ens var i närheten av en slutspelsplats. Pettersson är då motiverad att se till att laget har en bättre säsong i år.

– Vi kommer försöka vara det bästa laget som vi kan. Vi ska förbereda oss på bästa sätt och jag vet vad vi är kapabla till. Jag tror verkligen på att vi kommer vara bättre den här säsongen. Det jobbet börjar, inte idag, men när träningslägret börjar och vi ska göra allt för att vara bättre i år.

Totalt har Elias Pettersson gjort 457 poäng på 471 matcher på sju säsonger i Vancouver Canucks.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects