Anton Frondell har gjort fyra NHL-matcher sedan ankomsten till Chicago Blackhawks.

Nu får den 18-årige supertalangen ett nytt, permanent nummer att bära på ryggen.

Anton Frondells säsong med Djurgården tog slut den 21 mars, efter att ha åkt ur SM-slutspelet. Det tog inte mer än några dagar innan han var på plats i New York för att göra sin stora NHL-debut mot New York Islanders.

De fyra första matcherna har inneburit en seger, just mot Islanders och tre förluster. Men även fyra assistpoäng, vilket visar på att Frondell redan gjort avtryck på den yttersta världsscenen.

JVM-hjälten fick inleda med nummer 15 på ryggen, men nu står det klart att forwarden får ett nytt nummer. Anton Frondell kommer framöver att spela i nummer 16. För Anton Frondell och Chicago väntar match redan i natt mot Winnipeg Jets, då väntas han göra debut i det nya tröjnumret.