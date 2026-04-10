Gör sitt första hattrick – 36 år gammal

Anaheim Ducks vann med 6–1 mot San Jose

John Carlson tremålsskytt för Anaheim Ducks

San Joses andra raka förlust

Matchen mellan Anaheim Ducks och San Jose i Honda Center slutade 6–1 (2–0, 1–0, 3–1). Ett skönt trendbrott för Anaheim Ducks. Laget hade före fredagens hemmamatch sex förluster i rad i NHL.

Anaheim Ducks startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.59 slog Leo Carlsson till på pass av Chris Kreider och Pavel Mintjukov. Laget gjorde 2–0 när John Carlson hittade rätt med assist av Pavel Mintjukov och Mikael Granlund efter 6.20.

Efter 5.15 i andra perioden nätade Alex Killorn framspelad av Beckett Sennecke och gjorde 3–0.

10.31 in i tredje perioden satte John Carlson pucken återigen på pass av Troy Terry och Beckett Sennecke och ökade ledningen. 12.40 in i perioden nätade San Joses Sjakir Muchamadullin framspelad av Tyler Toffoli och reducerade. Men mer än så orkade San Jose inte med. Efter 14.03 slog John Carlson till på nytt på pass av Troy Terry och Mikael Granlund och ökade ledningen för Anaheim Ducks. Efter 17.32 gjorde Frank Vatrano mål framspelad av Mason McTavish och ökade ledningen för Anaheim Ducks.

Anaheim Ducks John Carlson gjorde tre mål. Det var 36-åringens första hattrick i karriären.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. San Jose Sharks har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Anaheim Ducks vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Anaheim Ducks tar sig an Vancouver i nästa match hemma måndag 13 april 02.00. San Jose möter Vancouver hemma söndag 12 april 04.00.

Anaheim Ducks–San Jose 6–1 (2–0, 1–0, 3–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (2.59) Leo Carlsson (Chris Kreider, Pavel Mintjukov), 2–0 (6.20) John Carlson (Pavel Mintjukov, Mikael Granlund).

Andra perioden: 3–0 (25.15) Alex Killorn (Beckett Sennecke).

Tredje perioden: 4–0 (50.31) John Carlson (Troy Terry, Beckett Sennecke), 4–1 (52.40) Sjakir Muchamadullin (Tyler Toffoli), 5–1 (54.03) John Carlson (Troy Terry, Mikael Granlund), 6–1 (57.32) Frank Vatrano (Mason McTavish).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 1-0-4

San Jose: 2-0-3

