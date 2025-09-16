J.T. Miller blir ny kapten i New York Rangers. Forwarden trejdades dit under säsongen efter ett omtalat bråk med den svenske storstjärnan Elias Pettersson.

J.T. Miller tar över som kapten för New York Rangers – efter konflikten i Vancouver Canucks.

Foto: Danny Wild-Imagn Images

Det blåste snålt i Vancouver Canucks under den förra säsongen. De båda stjärnorna Elias Pettersson och J.T. Miller kom inte överens och det blev en stor följetong där flertalet spelare har uttalat sig offentligt om konflikten. Det slutade med att den sistnämnda trejdades till New York Rangers.

En klubb Miller har spelat i tidigare.

Nu står det också klart att han blir klubbens nästa kapten. Efter att ha anslutit i början av februari levererade 32-åringen 35 poäng på 32 matcher på Manhattan. Under åren i Vancouver var stjärnspelaren också assisterande kapten i fyra säsonger.

J.T. Miller tar över som kapten i Rangers

Förra säsongen var Jacob Trouba kapten i Rangers. Han blev däremot trejdad till Anaheim under säsongen. Och nu blir det alltså J.T. Miller som får ta över C:et i den klassiska klubben.

Miller draftades av Rangers i första rundan av NHL-draften 2011, då som 15:e spelare. Det blev därefter dryga sex säsonger i klubben innan han hamnade i Tampa Bay och sedermera Vancouver.

Source: J.T. Miller @ Elite Prospects