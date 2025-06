Överkörda – i kaoset: ”Försökte spela Florida-hockey”

Finalmatch tre mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers blev minst sagt stökig.

Totalt 140 utvisningsminuter delades ut och Oilers satte ett nytt rekord i sin 1–6-förlust.

– En sådan här gång får man ta en smäll på käften eller en klubba i ansiktet utan att ge igen, säger Floridas Matthew Tkachuk.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



Florida Panthers fick det önskade övertaget när Stanley Cup-finalen vände till deras Amarant Bank Arena, men inte bara på det sättet de väntat. Det tredje mötet med Edmonton Oilers slutade i hela 6–1, men det var framförallt siffrorna kring utvisningarna som stack ut efter signalen.



Totalt 140 utvisningsminuter delades nämligen ut, varav 85 drogs på av bortalaget Oilers.



– Det gjorde att laget tappade rytmen. Vissa spelare fick spela mer än nödvändigt medan andra satt och blev kalla i båset. Man försökte spela Florida-hockey och det klarar man inte av, sade Wayne Gretzky, expert för dagen i TNT:s sändning.



71 av dessa minuter kom mot slutet av matchen för Oilers och totalt över alla perioder fick man spela boxplay vid 11 (!) tillfällen. Ett nytt rekord av ett lag i en Stanley Cup-final. Det tidigare rekordet (10 boxplay) sattes av New York Rangers 1994.



– En sådan här gång får man ta en smäll på käften eller en klubba i ansiktet utan att ge igen. Allt handlar om att vara smart och backa upp varandra när det hettar till efter avblåsningarna och det tycker jag att vi gjorde ikväll, säger Floridas Matthew Tkachuk efter 6–1-segern.

Matchen i sig då, bortsett bråken?



Jo, innan en minut visades på klockan hade hjälten från finalmatch två, Brad Marchand, öppnat målskyttet i spel fem mot fem. Därefter följde en del regelbrott, varav ett kom från Oilers-svensken Viktor Arvidsson och följdes av 2–0 från Verhaeghe, i powerplay.



Edmontons enda må i matchen kom tidigt i andra perioden, från Corey Perry, i ett eget PP för Oilers. Inom kort hade dock Florida svarat och plötsligt var ställningen 4–1. Även 5–1 gjordes i powerplay, men då just innan de största bråken bröt ut. Edmonton bytte även målvakt när den pucken trillat in, men förgäves.



Gustav Forsling noterades för en assist i 6–1-målet, i powerplay.



Av svenskarna var Mattias Ekholm värst sett till utvisningsminuter. Detta då han drog på sig tio minuter för ”unsportsmanlike conduct” i ett av de stora bråken.

Florida Panthers – Edmonton Oilers: 6–1 (2–0, 2–1, 2–0)

Florida: Brad Marchand, Carter Verhaeghe, Sam Reinhart, Sam Bennett, Aaron Ekblad, Evan Rodrigues.

Edmonton: Corey Perry.

(Related) Most times on the penalty kill in a SCF game:

11- #Oilers (Tonight vs FLA)

10- NYR (Gm4 in 1994 vs VAN)

10- BUF (Gm1 in 1999 vs DAL)

10- EDM (Gm2 in 2006 vs CAR)

9- PHI (Gm2 in 1980 vs NYI)

9- NYI (G2 in 1982 vs VAN)

9- BOS (G2 in 1988 vs EDM)

9- PIT (G5 in 2009 vs DET) https://t.co/tLb01ZnK0W