Enligt Sportsnet förlänger Connor McDavids Edmonton Oilers med huvudtränaren Kris Knoblauch – efter att 47-åringen lett laget till två Stanley Cup-finaler. Nu står laget inför stora förväntningar på ytterligare en framgångsrik säsong.

Kris Knoblauch blir kvar i Edmonton. Foto: Walter Tychnowicz/Bildbyrån.

Kris Knoblauch anslöt till Edmonton Oilers från AHL-laget Hartford Wolf pack i november 2023. Efter detta har han lett laget till två Stanley Cup-finaler, båda slutade med förlust mot Florida Panthers.

Nu uppges Edmonton vara på väg att förlänga med Knoblauch, som har utgående kontrakt inför säsongen 25/26. Laget har stor press på sig inför säsongen då de snubblat på målsnöret de två senaste säsongerna, samt eftersom superstjärnan Connor McDavid har utgående kontrakt. Kontraktsförhandlingarna med den 28-åriga forwarden har dragit ut på tiden, och förlängningen med Knoblauch kan vara ett drag för att få McDavid att förlänga.

Kris Knoblauch har inte särskilt mycket erfarenhet av NHL, och har spenderat majoriteten av sin tränarkarriär i farmarligan AHL och juniorligorna OHL och WHL. Under sin tid i OHL-laget Erie Otters tränade han då en ung Connor McDavid.

Knoblauch har också tränat det kanadensiska U20-landslaget och U17-landslaget. Under säsongen 16/17 vann han ett JVM-silver med det kanadensiska landslaget som assisterande tränare.