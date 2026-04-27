Edmonton Oilers är illa ute i Stanley Cup-slutspelet. I match fyra blev det förlust på övertid – efter ett omdiskuterat avgörande.

Anaheim Ducks har ett ordentligt grepp om serien mot fjolårsfinalisten. Edmonton är illa ute efter en tredje förlust på fyra matcher mot Ducks. I natt blev det också en omdiskuterad förlust efter ett märkligt avgörande. Gästerna började annars matchen klart bäst och tog ledningen med 2-0 i den tredje perioden via Kasperi Kapanen och Ryan Nugent-Hopkins.

I den andra perioden kom Anaheim tillbaka in i matchen via Cutter Gauthier och Mikael Granlund, där Leo Carlsson hade en assist på kvitteringen.

Edmonton återtog sedan ledningen i den tredje perioden via Evan Bouchard. Men sedan kom ännu en kvittering av hemmalaget när Jeffrey Truchon-Viel satte 3-3. Matchen gick sedan till en förlängning.

Där dröjde det enbart två och en halv minut innan avgörandet kom. Det var då Ryan Poehling som slängde in en puck mot målet. Hemmaspelarna började sedan fira samtidigt som det inte kom något domslut på isen. Efter en konferens åkte de ut och kollade på situationen och pucken var då inne i målet – men frågan är hur mycket den var inne. På bilderna kunde vi nämligen inte se hela pucken.

Domslutet blev mål – något som retade upp Edmonton-spelarna.

— Jag menar, ni såg det på tv och jag har sett repriser på tv:n vid bänken. Jag förstår inte hur de ser det som ett definitivt mål, jag gör bara inte det. Det kanske finns någon som kan bevisa mig fel. Det spelar ingen roll, om jag ska vara ärlig. De dömde mål och vi får ta det därifrån, säger Mattias Ekholm efter matchen.