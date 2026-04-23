Oro kring stjärnan: ”Hoppas att allt är bra”

Connor McDavid har inte gått att känna igen hittills i Stanley Cup-slutspelet. Nu sprids oro efter att Edmonton-stjärnan sett ut att spela genom en skada.

– Jag tror att folk glömmer att vi precis har fått tillbaka ”Leo” och ”Hysy”, svarar han själv i media efter 4–6-matchen.

Connor McDavid kliver av med en skada (?). Foto: Bildbyrån och Sportsnet (montage).

Anaheim Ducks har utjämnat slutspelsmötet med Edmonton Oilers. Nattens 6–4-match såg till detta efter storspel från Le Carlssons lagkamrater Jackson LaCombe, Cutter Gauthier, med fler. I efterhand handlade dock mycket om motståndets stora stjärna Connor McDavid.

Med 1–1 i serien har ”McJesus” inte gått att känna igen, och står fortsatt på noll poäng i slutspelet. Dessutom klev han för en stund av isen i nattens match.

Svensken Mattias Ekholm hade krockat med sin lagkamrat och därefter försvann denne ut i omklädningsrummet. När han sedan kom tillbaka spekulerades det att han spelade med en skada. Efter slutsignalen ville han inte heller lägga någon särskild tid på att kommentera det.

– Det är bra (It’s fine), var hans egna ord till media.

– Jag har inte fått några uppdateringar, så jag är inte säker. Självklart hoppas vi att allt är bra, men jag kan inte kommentera det, fortsatte senare coachen Kris Knoblauch.

När det gäller formen i slutspelet hade McDavid en tydlig förklaring.

– Jag tror att folk glömmer att vi precis har fått tillbaka Leo (Leon Draisaitl) och Hysy (Zach Hyman). Vi har inte kört våra vanliga kedjor på ett tag. Vi kommer att vara en del av den här serien, säger han.