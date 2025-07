Dylan Samberg undviker skiljedomstol i sista stund.

I stället tecknar han ett treårskontrakt med Winnipeg Jets med en årslön på 56 miljoner kronor.

Dylan Samberg cashar in rejält hos Winnipeg Jets.

FOTO: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Nästan alla spelare som var på väg mot skiljedomstol i NHL har löst sina nya kontrakt utan att behöva gå inför en domare. Men Dylan Samberg såg ut att behöva gå hela vägen till rätten för att få sitt nya avtal då han och Winnipeg var planerade att mötas i skiljedomstol senare under onsdagen.

Men nu har parterna lyckats komma överens precis i sista stund.

I sin ansökan om skiljedomstol hade Dylan Samberg krävt en lön på sex miljoner dollar (drygt 58 miljoner kronor) per säsong – medan Winnipeg bara ville erbjuda backen 2,5 miljoner dollar (lite mer än 24 miljoner kronor) per säsong. Men Winnipeg och Samberg har nu enats om ett treårskontrakt med en årslön på 5,75 miljoner dollar (nästan 56 miljoner kronor). Avtalet är då totalt värt 17,25 miljoner dollar – vilket motsvarar cirka 167 miljoner kronor.

Dylan Samberg 3 x $5.75M



Winnipeg — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 30, 2025

Dylan Samberg får rejäl löneökning i Winnipeg Jets

26-åringen cashar då in rejält och mer än fyrdubblar sin lön jämfört med hans föregående kontrakt med Jets. De senaste två åren har han nämligen tjänat 1,4 miljoner dollar (cirka 13,5 miljoner kronor) per säsong, men ökar nu alltså till hela 5,75 miljoner dollar.

Dylan Samberg draftades av Winnipeg Jets i andrarundan av NHL-draften 2017. Han NHL-debuterade för klubben under säsongen 2021/22 men har sedan varit ordinarie i NHL de tre senaste säsongerna. Den storväxte försvararen har då utvecklats och blivit bättre och bättre för varje säsong. Den senaste säsongen stod han för 20 poäng på 60 matcher och hade +34 – bara fem spelare hade bättre plus/minus i hela NHL. Samberg hade då också en stor roll i Jets då han snittade 21:08 minuters istid (fjärde mest i Winnipeg) under grundserien – samt snittade 24:04 minuter per match (näst mest i laget) under slutspelet. Under sin NHL-karriär har backen spelat 216 matcher för Winnipeg.

Efter att Samberg undvikit skiljedomstol är nu Nicholas Robertson i Toronto Maple Leafs den enda spelaren som fortfarande kan ta sina förhandlingar framför en domare. Hans skiljedom är planerad för söndag den tredje augusti, om parterna inte kan enas innan dess.

Source: Dylan Samberg @ Elite Prospects