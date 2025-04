Succérookien hyllas: ”Hasek-räddningar”

Calgary Flames lyckades vända och vinna med 3–2 mot San Jose Sharks i natt.

Efter matchen hyllades Flames succérookie Dustin Wolf för sin insats mellan stolparna.

– Han är helt otrolig, säger lagkamraten Adam Klapka.

Två av ligans hetaste rookiespelare gjorde under natten till tisdag, svensk tid, upp i San Jose då hemmalagets Macklin Celebrini ställdes mot Calgary Flames rookiemålvakt Dustin Wolf.

Celebrini noterades för två passningspoäng i matchen och slog nytt assistrekord för en rookiespelare i San Jose Sharks (35 assist), men ändå var det Wolf som skulle dra det längsta strået i matchen.

Calgary-målvakten stoppade 29 av 31 skott, däribland en riktigt svettig parad på just Celebrini, och säkrade Flames 3–2-seger i San Jose.

– Han gjorde några Dominik Hasek-räddningar där. Han är helt otrolig. Jag är väldigt glad att det går bra för honom och han visar att han kan vinna priset som årets rookie, säger lagkamraten Adam Klapka enligt reportern William Espy.

Dustin Wolf comes up with a huge stop on Macklin Celebrini! 👀



📺: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/xybZg4Bcml