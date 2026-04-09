Doldisen Viking, 22, skriver NHL-kontrakt

Viking Gustafsson Nyberg är närmast okänd för den svenska hockeypubliken. Nu har han skrivit kontrakt med ett av NHL:s bästa lag.

Viking Gustafsson Nyberg är klar för Minnesota.

Häromdagen meddelade Minnesota Wild att man skrivit ett tryoutkontrakt med svenske collegebacken Viking Gustafsson Nyberg, som omedelbart skickades ner till AHL. Där har han spelat två matcher och gjort en poäng – och uppenbarligen räckte det för att övertyga Wild-ledningen om ett permanent avtal.

Under torsdagen meddelade Minnesota Wild nämligen att Gustafsson Nyberg skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben. Ett kontrakt som börjar gälla direkt.

Den gångna säsongen i UConn Huskies stod han för elva assist på 37 matcher och toppade laget med +18 i plus/minus-statistiken. Innan flytten till Nordamerika spelade han i Leksands IF juniorverksamhet, där han under två säsonger i J20-laget noterades för 37 poäng på 82 matcher och även bar ett A på bröstet som assisterande kapten.

Minnesota är ett av NHL:s bästa lag, och kommer möta Dallas Stars i den första slutspelsrundan.

