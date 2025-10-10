Axel Sandin-Pellikka gjorde NHL-debut med Detroit i natt.

Då blev Red Wings överkörda i klassikermötet med Montreal Canadiens.

– Vi spelade inte för att vinna matchen, säger tränaren Todd McLellan efter 1–5-förlusten.

Axel Sandin-Pellikka NHL-debuterade i storförlusten mot Montreal. Foto: Bildbyrån

Efter en rekordsäsong i SHL med Skellefteå AIK ifjol och ett imponerande träningsläger med Detroit Red Wings under hösten lyckades Axel Sandin-Pellikka spela sig till en plats i NHL-lagets premiärlag. I nattens debut mot Montreal Canadiens fick Sandin-Pellikka stort förtroende av Todd McLellan, där han matchades både i powerplay och boxplay och loggade totalt 22 minuter och 34 sekunders istid.



Tyvärr, för Sandin-Pellikkas del, blev Red Wings rejält tillplattade av Canadiens i nattens klassikermöte. Bortalaget lämnade matchen med en klar 5–1-seger, efter att man fått Red Wings nya målvakt John Gibson utbytt i den andra perioden efter fem insläppta mål på 13 skott.



– Vi spelade bara matchen. Vi spelade inte för att vinna matchen, säger tränaren Todd McLellan till NHL.com.

Inte inne på något baklängesmål

Sandin-Pellikka loggade ett skott på mål i matchen och var tillsammans med sin backpartner Simon Edvinsson inte inne på något baklängesmål i matchen, till skillnad från de andra backarna i Red Wings.



Förutom Sandin-Pellikka debuterade även Mora- och Skellefteå-bekantingen Michael Brandsegg-Nygård samt Emmitt Finnie i Detroit.



– Jag tycker att de var okej. Jag kan inte minnas att de var involverade i ”skiten”, om man vill säga så. Vårt lag var inte speciellt bra runt dem så de kommer inte alltid att känna sig bekväma, men de var inte involverade i några av våra stora problem, säger McLellan.



I Montreal blev den tidigare SHL-stjärnan Oliver Kapanen målskytt för andra matchen i rad, efter att tidigare i veckan gjort sitt första NHL-mål i premiärmatchen mot Toronto Maple Leafs.



Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 1–5

Detroit: Dylan Larkin (1).

Montreal: Zack Bolduc (2), Oliver Kapanen (2), Mike Matheson (1), Alexandre Carrier (1), Juraj Slafkovsky (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.