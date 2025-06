Svensken stannar i Detroit – förlänger kontraktet

Detroit Red Wings förlänger med William Lagesson. Den svenska backen har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med NHL-klubben.

Detroit behåller William Lagesson även till nästa säsong.

Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

William Lagesson kom till Detroit inför den gångna säsongen. Det blev totalt sju NHL- och 23 AHL-matcher under säsongen. Den 1 juni går kontraktet mellan parterna ut – men nu har de kommit överens om en kontraktsförlängning.

Det handlar om ett nytt tvåårskontrakt. Lönetaksträffen landar in på 775 000 dollar per säsong. Under den första säsongen är han också garanterad samma lön i AHL som i NHL.

Under den här säsongen blev det en assist på sju matcher i NHL. I AHL däremot klev han fram och stod för nio poäng på 23 matcher. Trots att det alltså bara blev 30 matcher den här säsongen lyckades svensken övertyga Steve Yzerman om ett nytt kontrakt. Det återstår nu att se om 26-åringen från Göteborg tar plats i Detroits trupp redan den här säsongen eller om säsongen inleds i Grand Rapids Griffins.

Totalt under karriären har det blivit 107 NHL-matcher för klubbar som Edmonton, Montréal, Toronto, Anaheim och Detroit. Backen valdes av Edmonton Oilers i fjärde rundan av NHL-draften 2014, som spelare nummer 91. I Sverige har han spelat juniorhockey för Frölunda och seniorhockey för Djurgården, Kristianstad och Vita Hästen.