Dennis Hildeby fortsätter visa framfötterna i Toronto. I nattens 2–0-seger mot Tampa Bay höll den svenske rookiemålvakten sin första nolla i NHL.

– Det här är vad jag drömt om sedan jag började spela hockey, säger Hildeby till Sportsnet.

Dennis Hildeby höll sin första NHL-nolla i natt.

Foto: Bildbyrån & Alamy

Dennis Hildeby har tidigare hyllats för sina insatser mellan Toronto Maple Leafs stolpar i den skadekris som klassikerklubben befinner sig i. I natt klev den 24-årige svensken fram på nytt och såg till att Maple Leafs kunde hemmabesegra Tampa Bay Lightning.

Detta efter att ha räddat samtliga 29 skott i matchen som Tampa Bay sköt i matchen och säkrat NHL-karriärens första nolla.

– Jag försöker bara njuta av det. Det är lättare sagt än gjort. I slutändan är det här vad jag har drömt om sedan jag började spela hockey. Jag måste fortsätta påminna mig själv om det och ha kul längs vägen och bara fortsätta kämpa, säger Hildeby till Sportsnet.

Pucken till pappas samling

Efter matchen fick Hildeby behålla matchpucken, som nu kommer att gå rakt in i pappa Tomas memorabilia-samling.

– Det känns bra. Det är en puck som man kommer att titta tillbaka på efter karriären. Min pappa kommer att vara nöjd, för det är han som sparar på allt. Min mamma, bror och alla släktingar kollar på varje match och håller mig uppdaterad. De har väldigt roligt just nu och det gör mig väldigt glad, säger Hildeby.

Har en räddningsprocent på 93,6 procent

Den svenske rookiemålvakten har nu spelat nio matcher den här NHL-säsongen och står noterad för en räddningsprocent på starka 93,6 procent.

– Han litar på sin förmåga och storlek och är rätt lugn och avslappnad i målet. Hans spel med pucken har varit bra. Överlag är hans mindset väldigt bra, berömmer tränaren Craig Berube svensken.

Torontos mål i matchen gjordes av Morgan Rielly och Auston Matthews och i andra änden av isen vaktade Jonas Johansson målet för Tampa Bay Lightning. Svensken stoppade 22 av de 23 skott han fick på sig, där Maple Leafs sista mål kom i tom kasse.

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 2–0

Toronto: Morgan Rielly (5), Auston Matthews (12).

Tampa Bay: –



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.