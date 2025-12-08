Dennis Hildeby har fått kliva fram som förstemålvakt i Toronto Maple Leafs. Samtidigt som laget fortsätter gå tungt har den svenska 24-åringen imponerat stort.

Toronto sladdar fortsatt i NHL-tabellen och har svårt att vinna sina matcher. Det har också varit lite av en målvaktskris i klubben där Dennis Hildeby har fått komma upp och ta ett stort ansvar i NHL.

24-åringen har på sina två senaste starter fått 69 skott emot sig och räddat 66 av dem. Där den senaste matchen slutade med en förlust mot Montréal efter straffar. En match där svensken stod på huvudet. Nu hyllas han också av sina lagkamrater inför den kommande matchveckan.

— Han är en väldigt förberedd kille. Han verkar vara den första killen vid rinken varje dag och jag tycker att han har gjort ett riktigt bra jobb och hans arbetsetik har verkligen ökat den här säsongen. Det kommer bra coachning från målvaktstränaren och han ser riktigt bra ut, säger huvudtränaren Craig Berube.

Även centern Nic Roy är imponerad av tvåmetersmannen.

— Han har spelat overkligt bra. Varje match ger han oss chansen att vinna. Tyvärr är vi ofta ett mål kort men jag önskar att vi kunde göra lite fler mål för honom. Han har varit jätteviktig för oss.

Dennis Hildeby och Toronto möter under natten till tisdag Tampa Bay Lightning på bortaplan.

