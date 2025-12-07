Dubbla målvaktsskador i Toronto har gett Dennis Hildeby chansen i NHL. I natt visade 24-årige svensken, minst sagt, att han är redo.

– Ju fler matcher jag spelare desto bättre känns det, säger den tidigare Färjestad-målvakten själv.

Dennis Hildeby kliver fram i NHL. Foto: Bildbyrån/Dan Hamilton och X (Toronto).

”Dennis höll oss kvar i matchen. Han spelare otroligt bra”

När Toronto Maple Leafs summerar nattens klassikermöte med Montréal Canadiens låter det ungefär så här från samtliga spelare. Matchen slutade i en 1–2-förlust på straffar, men hade det inte varit för en viss svensk målvakt hade siffrorna varit betydligt större – precis som Oliver Ekman Larsson var inne på med det ovanstående.

Den 24-årige målvakten har under den senaste tiden fått sin stora chans i NHL efter att både Anthony Stolarz och Joseph Woll skadats, men har hittills levererat en procent på 92,7 över åtta matcher denna säsong. I nattens förlust blev det 33 nya räddningar, och 97,1.

– Vi missade nätet typ 15 gånger ikväll minst. Bra lägen också. Sen måste powerplayet kliva fram för oss också, och det gjorde det inte, men jag tyckte att vårt målvaktsspel var bra och vi fick en poäng genom det, säger Torontos tränare Craig Berube efter matchen.

Föll på straffar: ”Jag är inte så nöjd med det”

Dennis Hildeby själv, som endast gjort sex NHL-matcher inför 2025/26, var dock mindre nöjd när han mötte media.

– Jag tyckte att jag började med några skakiga beslut, ett par returer, men överlag kände jag mig bra. Vi spelare bra och förtjänade en seger, säger han och fortsätter om hur erfarenheten av dessa nya matcher hjälper honom.

– Hundra procent. Ju fler matcher jag spelare desto bättre känns det. Jag försöker lära mig från varje match.

I straffläggningen missade William Nylander sitt försök, medan Caufield och Texier hittade nät bakom Hildeby för sitt Montréal.

– Jag är inte så nöjd med det. Det var min första straffläggning på den här nivån. Jag hade ett par i AHL, men jag menar… det är en process det också. Jag känner att jag kunde gjort mer där, så det suger lite att avsluta på det sättet, säger Hildeby.

