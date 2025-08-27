Vilka lag har förbättrat sig mest inför NHL-säsongen 2025/26? Matt Larkin har hittat tre lag på stark frammarsch och två utmanare som blivit betydligt starkare efter de förändringar de har genomfört under sommaren.

Leo Carlsson är tillsammans med en rad andra stjärnspelare några av anledningarna till att de här lagen förväntas blomstra under säsongen. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten har publicerats på DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.

Förutsägelserna inför årets säsong pågår ända till början av oktober, men vi närmar oss slutet av den teoretiska fasen. Innan träningslägren startar, innan vi får en tydligare bild av kedjor, konkurrenssituationer och skador, bedömer vi varje NHL-lags förändringar på papperet.

Här tittar vi på vad klubbarna gjort under sommaren – vilka lag har förbättrat sina trupper mest? Dessa fem nedan sticker ut. Som ett hedersomnämnande var San Jose Sharks nära att ta en plats på listan, men de flesta av deras tillskott är av kortsiktig karaktär, spelare de med största sannolikhet kommer att skeppa iväg vid trade deadline 2026. Namn som Jeff Skinner och John Klingberg innebär inga långsiktiga, grundläggande förbättringar.

Väntar ett genombrott modell större från Leo Carlsson i vinter? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Anaheim Ducks

In: Chris Kreider, Mikael Granlund, Ryan Poehling, tränare Joel Quenneville

Ut: John Gibson, Trevor Zegras, Robby Fabbri, Brock McGinn, Brett Leason, tränare Greg Cronin

Anaheim Ducks var redan på väg uppåt, med sitt bästa facit på sex år och stora genombrott från backen Jackson LaCombe och centern Leo Carlsson. Nu känns det som att de är redo att utmana om sin första slutspelsplats sedan 2017/18. Zegras-eran är lyckligtvis över. Carlsson och Mason McTavish kommer att hålla laget starkt i mitten i många år framöver (jag tror inte på snacket om att McTavish skulle bli trejdad eller bli föremål för ett offer sheet, för övrigt).

Free agent-värvningen Granlund bidrar med mångsidighet i alla spelformer och förmågan att spela på alla forwardpositioner. Kreider gjorde 39 mål så sent som för två säsonger sedan och spelade sin sista säsong som New York Ranger genom en rad skador, så även vid 34 års ålder är det rimligt att tro på en återhämtning. Han breddar en forwardsbesättning där en tredjeformation med Frank Vatrano, Ryan Strome och Granlund hade varit bra nog som förstakedja för bara några år sedan. Och slutligen: oavsett om Quenneville borde vara tillbaka som NHL-tränare eller inte förändrar det inte faktum att han är det. Han är en av de bästa någonsin bakom båset. Hans närvaro bör hjälpa Ducks att uppnå den defensiva disciplin de behöver för att bli ett wild card-lag.

En ny utmaning väntar för Nikolaj Ehlers. Foto: Alex Cave/ZUMA Press Wire

Carolina Hurricanes

In: Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller

Ut: Dmitry Orlov, Brent Burns, Jack Roslovic

År efter år spelar Carolina Hurricanes defensiv hockey på elitnivå i Rod Brind’Amours tuffa system, bara för att sakna den där matchavgörande målskytten i avgörande slutspelsögonblick. De hade en i Jake Guentzel men tappade honom på free agency för ett år sedan. De trodde att de hade en i Mikko Rantanen i vintras, men han passade inte in spelmässigt. I Ehlers får de en speedkula med svagt slutspelsfacit, men också en extremt produktiv spelare sett till istid som var kraftigt underutnyttjad i Winnipeg, där han hade svårt att ens få 16 minuter per match. Kan vi få se ett relativt sent genombrott och en 80-poängssäsong om Canes ger Ehlers en riktig roll?

Miller, å sin sida, bidrar med en komplett spelstil, har fortfarande gott om potential vid 25 års ålder och kommer inte behöva ta för stort ansvar direkt i en backbesättning med namn som Jaccob Slavin, Sean Walker, Jalen Chatfield och Shayne Gostisbehere – för att inte tala om lovande rookien Aleksandr Nikisjin. Canes tappade inga spelare de inte kunde ersätta, och de höjde sin högstanivå inte bara genom att signa Ehlers och trada till sig Miller, utan också genom att lämna utrymme på djupet för Nikisjin att få chansen. Håll också ett öga på centerlöftet Bradly Nadeau i år. När han väl ansluter kan han mycket väl göra en liknande rookie-säsong som Jackson Blake hade 2024/25.

Ivan Demidov och Cole Caufield är två av spelarna som ger Montréal Canadiens en ljus framtid. Foto: David Kirouac/Imagn Images/Bildbyrån.

Montréal Canadiens

In: Noah Dobson, Zach Bolduc

Ut: Christian Dvorak, Logan Mailloux, Joel Armia, Michael Pezzetta, David Savard

Montréal Canadiens tappade lite forwardsdjup, och backbjässen Savard lade skridskorna på hyllan, men deras två främsta tillskott väger desto tyngre. Dobson ger dem en äkta topparback på höger sida, en spelmotor med ett tungt skott. Genom att sprida ut honom och Lane Hutson på olika par kan Habs ställa upp med en offensivt stark back i 45–50 minuter av varje match.

Och underskatta inte trejden Mailloux–Bolduc. Utöver sina mål i tonåren levererade Bolduc ett föredömligt defensivt spel som rookieforward i St. Louis Blues. Han kan hjälpa Habs i båda ändar av isen och är inte färdigutvecklad som 22-åring och förstarundeval i draften 2021.

Och även om superlöftet Ivan Demidov inte är ett nytt tillskott, känns han som det eftersom han kom över Atlanten först i slutet av 2024/25. Han är ytterligare en anledning till att vi kan vänta oss ett steg framåt för Montreal – från ett kämpande Wildcard-lag till en utmanare nära toppen av Atlantic Division.

J.J. Peterka ger Utah ett extra vapen i offensiven.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Utah Mammoth

In: JJ Peterka, Brandon Tanev, Nate Schmidt, Vitek Vanecek, Scott Perunovich

Ut: Michael Kesselring, Josh Doan, Nick Bjugstad, Matias Maccelli

Utah Mammoth är redan på uppgång, efter att ha gått från 77 till 89 poäng under sin första säsong efter flytten från Arizona.

Nu har de adderat en legitim topp-sex-forward i Peterka, som kommer från en säsong med 27 mål och 68 poäng och sannolikt inte har nått sin högstanivå än. Brandon Tanev tillför energi och rutin i botten-sexan, medan Schmidt var en av hela NHL:s bästa backar på att dominera skyddade matchups i Florida Panthers förra säsongen och bör kunna användas på liknande sätt i Mammoth.

Vinsterna överväger de spelare på mittennivå som Utah tappade under sommaren. Lägg till den fortsatta utvecklingen hos unga forwards som Logan Cooley och Dylan Guenther, så ser Mammoth redo ut att hårdsatsa på en slutspelsplats genom att ta runt 95 poäng kommande säsong.

Mitch Marner ger Vegas Golden Knights offensiv en rejäl boost. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images



Vegas Golden Knights

In: Mitch Marner, Jeremy Lauzon, Colton Sissons

Ut: Nicolas Roy, Victor Olofsson, Nic Hague, Ilja Samsonov, Tanner Pearson

Vegas Golden Knights avbräck inkluderar i praktiken även trotjänaren Alex Pietrangelo, eftersom hans höftproblem skulle kräva flera stora operationer och kan hindra honom från att fortsätta sin spelarkarriär över huvud taget. Borde prognosen då vara ganska mörk för Vegas?

Nej. Inte när de har värvat Marner, som kommer från en 102-poängssäsong.

Han är en av NHL:s bästa playmakers, tvåfaldig all-star i förstauppställningen, och de senaste fem säsongerna är han totalt sjua i poängligan och toppar lista över flest vunna puckar. Han hamnar dessutom i en miljö som är perfekt för att komma till rätta med hans svårigheter i slutspelet: ett Sun Belt-lag fyllt av spelare som vann Stanley Cup 2022/23. Golden Knights blev divisionsmästare förra säsongen, och nu adderar de en forward av Hall of Fame-klass. Hela Western Conference bör darra av rädsla.