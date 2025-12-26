”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

David Tomásek uppges vara på väg mot en återkomst till svensk hockey och Färjestad. I TV4 svarade Rickard Wallin om ryktet som kom under juldagen.

— Jag hade inga större förhoppningar när säsongen började att han skulle vända hem mot Europa, säger sportchefen.

Den tjeckiska stjärnan är nära en återkomst till SHL.

Foto: Perry Nelson-Imagn Images

© Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Det var under juldagen som Hockeynews skrev att David Tomásek är nära att återvända till Färjestad. Något som även flera medier rapporterade om under kvällen, både från svenskt och amerikanskt håll. Den tidigare stjärnan har varit petad i Edmonton Oilers och uppges därmed vara sugen på att bryta kontraktet.

I sådana fall är det automatiskt en återkomst till Färjestad som väntar. Parterna har ett gällande kontrakt utifall det inte blir någon fortsättning i Nordamerika.

Under annandagen fick Rickard Wallin föga förvånande frågor om ryktet. Där sportchefen inte dementerade någonting.

— Ja, jag hade en viss känsla av att den frågan skulle komma efter att ha vaknat i morse och det har plingat på bra sedan dess. Det jag kan säga är att han har ett kontrakt med oss den dagen det blir aktuellt när han säger upp kontraktet med Edmonton. Då tillhör han oss och då tar vi emot honom med öppna armar. Det är den officiella sanningen för dagen.

David Tomasek på väg mot återkomst i Färjestad

Under två säsonger i Färjestad stod tjecken på 102 poäng på 99 matcher i grundseriesammanhang. Laget har under hösten haft problem med målskyttet, och en spelare av den här kalibern hade så klart varit ett rejält tillskott för värmlänningarna.

— Jag tror alla som har följt SHL under hösten här, det har varit några lag som ropat efter värvningar. Och så även vårt lag, det finns ju inte såna spelare på marknaden vanligtvis. Jag hade inga större förhoppningar när säsongen började att han skulle vända hem mot Europa. Vi har inte räknat med honom på något sätt. Det skulle bara vara en en och skär bonus framför allt där vi befinner oss nu där vi har haft lite svårt att göra mål.

Färjestad leder med 1-0 mot Linköping efter den första perioden.