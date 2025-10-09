Vid 29 års ålder fick David Tomasek i natt göra NHL-debut. Då stod den förre SHL-stjärnan för en assist när Edmonton förlorade premiären mot ärkerivalen Calgary med 3–4 efter straffar.

David Tomasek stod för en assist i NHL-debuten med Edmonton Oilers.

Foto: Alamy

David Tomasek har presenterat sig för sin nya hemmapublik.



Under natten till torsdag, svensk tid, gjorde den tidigare Färjestad-stjärnan sin NHL-debut med Edmonton Oilers i rivalmötet med Calgary Flames – och det dröjde inte särskilt länge innan Tomasek hade lyckats göra sin första poäng i NHL.



Drygt halvvägs genom den andra perioden serverade Tomasek öppet mål till superstjärnan Leon Draisaitl, då han i powerplay slog en passning bakom ryggen till Draisaitl som från nära håll kunde raka in 3–0-målet för Oilers och hans 400:e mål i NHL-karriären.

Tappade 3–0 till 3–4

Därefter tog emellertid det roliga slut för Tomasek och Oilers. Calgary stod för en stark upphämtning i matchen, där man kunde reducera två gånger om i mittperioden innan Blake Coleman såg till att ordna 3–3-målet tidigt i den tredje perioden efter ett misstag från Oilers-målvakten Stuart Skinner.



Matchen gick därefter vidare till förlängning och straffar, där det dröjde till den åttonde straffomgången innan Nazem Kadri kunde ordna bonuspoängen till bortalaget och fullända Flames vändning.



David Tomasek bildade en kedja med rookien Ike Howard samt veteranen Adam Henrique och stod förutom sin assist för tre skott på mål, en tackling och fyra utvisningsminuter på de dryga 13 minuters istid han fick av huvudtränaren Kris Knoblauch.



Edmonton Oilers – Calgary Flames 3–4 e. str

Edmonton: Ryan Nugent-Hopkins (1), Andrew Mangiapane (1), Leon Draisaitl (1).

Calgary: Matvei Gridin (1), Connor Zary (1), Blake Coleman (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.