Svensken trejdades i natt

David Gustafsson har tillhört Winnipeg Jets ända sedan han draftades av klubben i andrarundan för åtta år sedan. Men nu har en ny NHL-klubb norpat rättigheterna till svensken.

I natt blev han nämligen bortbytt till Pittsburgh Penguins i utbyte mot den 27-årige backen Jack St.Ivany. Därmed blir det Pittsburgh som får förstatjing med svensken, som sitter på ett utgående kontrakt.

David Gustafsson spelade NHL-hockey samtliga säsonger mellan 2019/2020 till 2024/2025 men fick ifjol, för första gången sedan han åkte över till Nordamerika, för första gången uteslutande spela AHL-hockey. Centern, som har ryktats finnas på SHL-klubbars radar, gjorde 32 poäng (10+22) på 48 matcherför Winnipegs farmarlag Manitoba Moose.

Totalt har det blivit 20 poäng på 149 matcher i NHL för tvåvägscentern. Nu är frågan om han kommer överens om ett kontrakt med sin nya klubb, eller om vi får se den tidigare JVM-stjärnan i Europa i höst. Han har erbjudits ett så kallat "kvalificerande erbjudande" som NHL-klubbarna behövde ge under gårdagen för att man skulle behålla rättigheterna till en spelare. Det är upp till Gustafsson om han vill ta budet - eller om han vill förhandla om ett nytt kontrakt under sommaren.