Skriver kontrakt med Pittsburgh - efter trejden

Efter sju säsonger i Winnipeg Jets organisation valde klubben att trejda rättigheterna till David Gustafsson. Svensken satt på ett utgående kontrakt och blev restricted free agent. Nu har han också kommit överens om ett nytt kontrakt med sin nya klubb.

Det blir ett ettårsavtal med Pittsburgh Penguins.

Kontraktet är ett tvåvägs vilket innebär att han har en lön vid spel i AHL - och en vid spel i NHL. Den minsta garanterade summan är 425 000 dollar. 26-åringen spelade 149 matcher i NHL för Winnipeg innan han den gångna säsongen enbart gjorde framträdanden i AHL.

Nu väntas han börja nästa säsong i Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Det återstår sedan att se om han kan få en ny NHL-chans i sin nya klubb. Där kommer han att konkurrera med lika gamla Filip Hållander. De båda svenskarna är centrar och hoppas att ta en plats på fyra kedjor.

I AHL blev det den gångna säsongen 32 poäng på 48 matcher för David Gustafsson.