Snart 30 år gammal är Darren Raddysh på väg att stå för en av de mest sensationella NHL-säsongerna i modern tid. I Victor Hedmans skadefrånvaro har den odraftade backen vuxit ut till en storstjärna för Tampa Bay Lightning. Och nu måste NHL-klubben bestämma hur eller om man ska kompensera honom för det enorma genombrottet.

Victor Hedmans skada har gett Darren Raddysh utrymme att få sitt stora NHL-genombrott. Foto: Darren Yamashita-Imagn Images & Bildbyrån

15 mål och 47 poäng på 46 matcher.

Efter ett mål och två assist i nattens 4–1-seger mot Winnipeg Jets snittar Tampa Bay Lightnings Darren Raddysh över en poäng per match och ligger sexa i backarnas poängliga.

Succén har varit odiskutabel för den 29-årige kanadensaren, som är skolboksexemplet på en late-bloomer.

Raddysh, som fyller 30 år nästa månad, valdes aldrig i NHL-draften och hade spelat fyra och en halv säsong i AHL innan han NHL-debuterade för Lightning på nyårsafton 2021, 25 år gammal. Då hade han hoppat runt mellan flera AHL-klubbar utan att komma i närheten av NHL-spel.

Drygt fem år senare är han en av de mest omtalade backarna i hela NHL.

Victor Hedmans skada bakom Darren Raddysh genombrott

En av anledningarna till det är den skada som har hållit Victor Hedman borta från isen under stora delar av säsongen. I lagkaptenens frånvaro har Raddysh roll expanderats – och hans offensiva skicklighet har fått utrymme att synas på ett helt annat sätt än tidigare. Efter personbästa 37 poäng under förra säsongen har hans siffror skjutit i höjden.

– Jag tror att jag kanske har haft lite tur och försöker helt enkelt fylla min roll så bra som möjligt och bidra så mycket jag kan, säger Raddysh till NHL.com om sitt offensiva spel den här säsongen.

– Självklart hjälper det lite att få mer istid, men jag försöker bara fylla min roll och göra mitt jobb.

J.J. Moser bildar ett synnerligen vasst backpar tillsammans med Darren Raddysh. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Tillsammans med schweizaren J.J. Moser har Raddysh bildat ett av ligans mest stabila backpar. Med dessa båda på isen tillsammans har Lightning dominerat mot sina motståndare. Under de 531 minuter de spelat tillsammans i fem-mot-fem har duon en expected goals-procent på över 76 procent – samt 29–9 i målskillnad.

– Det är overkligt att spela med honom eftersom han är så aktiv, säger Moser om Raddysh till NHL.com.

– Han är bra i uppspelen och bra på att ta sig upp i banan. Så om pucken spelas ut på din sida är han alltid där som ett alternativ – en spelare du kan passa till, en kille som kan följa med i anfallet och skapa offensiv. Och sedan, så klart, i offensiv zon är han väldigt begåvad. Han ser spelet otroligt bra och har ett helt otroligt skott.

Förtjänar förtjänar ett ”livsförändrande kontrakt”

Moser har redan fått sin stora kontraktsförlängning. 25-åringen, som har näst bäst plus/minus i NHL med sina +40, skrev ett nytt åttaårskontrakt med Lightning värt motsvarande 480 miljoner kronor alldeles innan nyår.

Nu är frågan om Darren Raddysh också kommer att få casha in efter sin succésäsong. Problemet i den här ekvationen är att han är lite äldre och har ett begränsat track record. Tampas general manager Julien BriseBois är känd för att ta osentimentala beslut – som att släppa klubblegendaren och kaptenen Steven Stamkos till free agent-marknaden härom året – och det är långt ifrån givet att han kommer att kasta sedelbuntar på Raddysh, som tjänar i sammanhanget blygsamma 975,000 dollar den här säsongen.

BriseBois säger i en intervju med Tampa Bay Times att Raddysh förtjänar ett ”livsförändrande kontrakt”, men också att det är bättre att vänta till säsongens slut för att ge klubben ett större arbetsprov för att bedöma backens rätta kontraktsvärde.

Kanske kan Victor Hedmans förväntade comeback inom kort ge honom en bättre bild av läget. Med svensken tillbaka i laget återstår det att se om Darren Raddysh får samma prominenta roll som han haft i svenskens frånvaro.

Om Tampa Bay Lightning inte väljer att säkra upp sin succéback lär det bli huggsexa om hans tjänster på free agent-marknaden i sommar. Den typen av produktion som han potentiellt erbjuder växer inte på träd.

Source: Darren Raddysh @ Elite Prospects