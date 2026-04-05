Darren Raddysh har gjort dundersuccé för Tampa Bay Lightning under säsongen.

I natt sköt han sitt 21:a mål − och passerar därmed Victor Hedman för flest backmål under en säsong i klubbens historia.

Darren Raddysh skriver in sig i Tampa Bays historieböcker − på Victor Hedmans bekostnad. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter ett par halvdana säsonger har Tampa Bay Lightning hittat tillbaka till sin toppnivå den här säsongen. Laget toppar Atlantic Division och efter nattens 3-1-seger mot Boston Bruins säkrar ”Bolts” också slutspelsplatsen.

En av faktorerna bakom succén är att Lightning har lyckats genomgå lite av en generationsväxling där nya spelare har klivit fram i ledande positioner. En av dem är succébacken Darren Raddysh. För bara några år sedan var Raddysh en AHL-back och han fick inte göra sin NHL-debut förrän säsongen 2021/22 vid 25 års ålder. Han har sedan varit en ordinarie NHL-back sedan säsongen 2023/24.

Den här säsongen har 30-åringen sedan tagit sitt spel till en helt annan nivå. Han har klivit fram i Victor Hedmans frånvaro och blivit Tampa Bays ledande toppback. Då har han också öst in mål och poäng. På 69 matcher har Raddysh gjort hela 67 poäng vilket gör att han är sjua i backarnas poängliga i NHL. I natt skrev han också in sig i Lightnings historieböcker.

Darren Raddysh passerar Victor Hedman: ”Väldigt lyckosam”

Dan Boyle och Victor Hedman hade rekordet för flest mål av en back i Tampa Bays historia. Boyle sköt 20 mål säsongen säsongen 2006/07 medan Hedman smällde in 20 mål säsongen 2021/22. Inför nattens match mot Boston Bruins stod Darren Raddysh på 20 mål. Han sköt sedan det avgörande målet i 3-1-segern för att kliva upp på 21 fullträffar som den back med flest mål under en säsong i klubbens historia.

− Jag såg ingenting, jag försökte bara få pucken på mål. Jag visste att ”Kuch” (Nikita Kutjerov) stod där i mitten och jag försökte bara få den på mål, ibland går den ju in. Det var lite turligt att pucken gick in, säger Raddysh efter matchen och fortsätter:

− Detta hade jag inte förväntat mig inför säsongen. Men ju länge säsongen går desto mer tro och självförtroende får man, och då kan vad som helst hända. Jag är väldigt lyckosam att få spela med så många bra spelare att jag kan hamna i den här positionen.

With his 21st goal of the season, he’s passed Dan Boyle and Victor Hedman for the most goals by a @TBLightning defenseman in a single season! pic.twitter.com/hVXkuTjiGV — NHL (@NHL) April 4, 2026

Darren Raddysh hyllas också av Tampa Bay Lightnings stjärncoach Jon Cooper.

− Det här laget har funnits i över 30 år och att han har gjort flest mål av alla backar som spelat här. Det är imponerande, man måste lyfta på hatten för honom. Om Hedman hade varit här med oss hade han varit den första killen som hoppat ut ur båset för att fira med honom, säger Cooper.

Med sina 21 mål är Darren Raddysh också den back som har gjort delat tredje flest mål i NHL den här säsongen. Bara Jakob Chychrun och Matthew Schaefer har gjort fler mål.

Tampa Bay Lightning − Boston Bruins 3−1 (0-0,0-1,3-0)

Tampa Bay: Charle-Edouard D’Astous (6), Darren Raddysh (21), Nikita Kutjerov (42).

Boston: Casey Mittelstadt (15).

