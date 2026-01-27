Otto Stenberg skickas till AHL av St. Louis Blues. Ett drag av klubben som handlar om att hålla igång honom under OS-uppehållet.

Otto Stenberg skickas till AHL för att kunna spela där under uppehållet.

Foto: Joe Puetz-Imagn Images.

Under OS-uppehållet är det en så kallad roster freeze där inga trejder kommer att jämföras. Det finns även regler för vilka som kan skickas ner till AHL eller inte. Om en spelare exempelvis har spelat i 16 av lagets 20 senaste matcher går det inte att skicka ner honom till farmarligan mellan den 4 och 22 februari.

Otto Stenberg i St. Louis har spelat 18 matcher sedan han kallades upp till NHL.

För att han ska kunna spela i farmarligan under uppehållet väljer Blues nu att skicka ner honom i AHL. Svensken har fått en stark start på tiden i NHL och gjort åtta poäng på sina 18 matcher i ligan. Han ligger också runt 14 minuter i speltid per match.

Att han skickas ner nu är därför en teknikalitet. Om han hade spelat de fem matcherna som är kvar innan uppehållet hade 20-åringen inte varit tillgänglig för spel med Springfield Thunderbirds under mästerskapet.

St. Louis beslut att skicka ner Otto Stenberg till AHL har därmed inget med det sportsliga att göra. Det troliga är att svensken är tillbaka i NHL när uppehållet är slut.

Source: Otto Stenberg @ Elite Prospects