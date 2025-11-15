Passerar svenska legendarerna – där är Elias nu bäst

Åtta mål i boxplay för Vancouver Canucks. Med nattens fullträff i spelformen passerar Elias Pettersson Thomas Gradin och Henrik Sedin i historieböckerna.

”EP40” stod för 1+1 i natt i 4-3-förlusten mot Carolina Hurricanes.

Elias Pettersson passerar Henrik Sedin i historieböckerna i Vancouver Canucks.

Foto: James Guillory-Imagn Images

Elias Pettersson stod i natt för två poäng, och det var faktiskt andra matchen i rad han gjorde fler än ett poäng. Det är blott andra gången det här kalenderåret som han i två raka matcher gör mer än en poäng. Men under de senaste tio matcherna snittar han nu faktiskt upp mot en poäng per match.

I natt kom både en fullträff och en assist.

Där målet var ett snyggt sådant. Med en man mer bröt svensken pucken i offensiv zon och skickade direkt iväg ett stenhårt handledsskott som letade sig i mål. Det var hans åttonde boxplay-mål i karriären. En siffra som nu gör att han passerar både Thomas Gradin och Henrik Sedin. Med det är ”EP40” nu den bästa svenska målskytten i boxplay i Vancouvers historia.

— Jag vet inte om deras spelare missade passningen lite. Men jag fick en bra chans att göra mål på mitt skott. Jag gillar hur vi krigar och hur vi tävlar. Överlag är vårt spel bra men det finns lite detaljer vi kan slipa på, säger Elias Pettersson till NHL.com efter matchen.

Carolina vann till slut med 4-3 efter att Sebastian Aho avgjort på övertiden.

Övriga målskyttar för Vancouver var Conor Garland och Max Sasson. För Carolinas del gjorde Andrej Svetjnikov två mål och Taylor Hall ett.