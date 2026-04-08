Dallas Stars mot Minnesota Wild. Efter nattens matcher står det klart att de båda stjärnlagen kommer att möta varandra – redan i första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Dallas Stars ställs mot Joel Eriksson Ek och Minnesota Wild i första rundan av slutspelet.

Minnesota vann mot Seattle Kraken med 5-2 samtidigt som Dallas besegrade Calgary Flames med 4-3 efter straffar. På samma gång vann även Colorado Avalanche sin match mot St. Louis Blues med 3-1. Alla de tre topplagen vann därmed i Central division, vilket nu innebär att Avalanche har vunnit divisionen.

Samtidigt står det då också klart att Minnesota och Dallas kommer att springa på varandra i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet. De båda lagen ligger nu tvåa och trea och de sista matcherna nu kommer att handla om hemmaplansfördelen.

Det är ett riktigt tungviktsmöte som väntar där två av de mest stjärntäta lagen i väst kommer att drabba samman direkt i slutspelet.

Dallas har varit en gigant i ligan under hela säsongen och väntas ha en lång vår. Samtidigt har Wild storsatsat och plockat in inte minst superstjärnan Quinn Hughes under säsongen.

Joel Eriksson Ek med en stark insats

I Minnesotas 5-2-seger i natt var det Joel Eriksson Ek som var en stor segerorganisatör. Svensken klev fram med ett mål och två assist. Först spelade han fram till Matt Boldys 1-1-mål, sedan Brandon Montour gett Seattle ledningen.

Adam Larsson gjorde 2-1 till Kraken innan hemmalaget tog över matchen helt.

Marcus Foligno gjorde 2-2 och Vladimir Tarasenko 3-2. Marcus Johansson satte sedan dit 4-2, på assist från Eriksson Ek. Sedan satte han själv 5-2 i tom kasse för att döda matchen.

Minnesota har nu två poäng upp till Dallas med fyra matcher kvar att spela.