Klara för slutspel – trots förlust

Dallas Stars är klara för Stanley Cup-slutspelet för femte året i rad. Trots en tung start på säsongen har laget spelat upp sig rejält – och nu väntar potentiellt en het uppgörelse med Minnesota Wild i första slutspelsrundan.

Dallas Stars är klart för slutspel 2026.

Stars blev det andra laget i NHL att säkra en slutspelsplats efter divisionsrivalen Colorado Avalanche. Detta sedan Utahs övertidsseger mot Los Angeles med 4–3.

Dallas hade kunnat säkra avancemanget tidigare under natten, men en förlust vid full tid (2–3) mot Vegas Golden Knights gjorde att firandet fick vänta.

Säsongen började trevande för Dallas med tre vinster på de sju första matcherna, men därefter växlade laget upp rejält. De har i praktiken legat på slutspelsplats hela säsongen, och en segersvit på tio matcher mellan 23 januari och 3 mars gjorde det möjligt att säkra platsen med gott om tid kvar av grundserien.

Under de tre senaste åren har Stars tagit sig vidare från de två första slutspelsrundorna, men sedan fallit i Western Conference-finalen – mot Edmonton Oilers 2025 och 2024 samt mot Golden Knights 2023.

Dallas Stars ser ut att möta Minnesota Wild i första rundan av slutspelet

Förra året stod Dallas för ett av de mest minnesvärda ögonblicken i modern slutspelshistoria när de slog ut Colorado Avalanche efter att tidigare Avalanche-stjärnan Mikko Rantanen gjort hattrick i match 7.

Om Stars och Avalanche ska mötas igen i slutspelet den här säsongen blir det tidigast i andra rundan.

Colorado ser ut att vinna Presidents’ Trophy som ligans bästa lag och därmed också Central Division. Det innebär att Dallas sannolikt ställs mot Minnesota Wild i den första rundan – en serie mellan lagen som just nu ligger tvåa respektive femma i den totala NHL-tabellen.

Det scenariot har väckt kritik mot NHL:s slutspelsformat, där lag som slutar tvåa och trea i varje division möts oavsett hur deras poäng står sig jämfört med andra slutspelslag i konferensen.

En försmak av en möjlig förstaserie bjöds det på i St. Paul i lördags, där Wild vann med 2–1 efter förlängning.

Dallas Stars har för närvarande två svenskar i laget, backen Nils Lundkvist och forwarden Oskar Bäck.