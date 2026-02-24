NHL-klubbens besked: Superstjärnan saknas efter OS

Mikko Rantanen, 29, är en av NHL:s bästa forwards.

Natten till tisdag stod det klart att han blir borta ett tag med sin skada, som ska ha uppkommit i Finlands semifinal mot Kanada.

– Han ska träffa läkaren i dag, men jag vet inte hur illa det är, säger Dallas Stars tränare Glen Gulutzan enligt NHL.com.

Mikko Rantanen. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / kod EW / JM0801

Det blev en bronsmedalj för vårt grannland i öst, som bland annat slog Tre Kronor redan i gruppspelet av OS med 4–1. I bronsmatchen mot det andra skrällaget ur samma grupp, Slovakien, (seger 6–1) var inte deras bästa spelare Mikko Rantanen med.

Natten till tisdag stod det klart att han blir uppsatt som en ”injury reserve”, vilket i praktiken innebär att man inte räknar med 29-åringen på ett tag. Detta av NHL-klubben Dallas Stars vars säsong återupptas nu i dagarna efter OS.

Coachen: ”Han ska träffa läkaren i dag”

Lagets coach Glen Gulutzan sa på måndagen att man inte ännu vet hur illa det är.

– Han ska träffa läkaren i dag, men jag vet inte hur illa det är. Jag räknar inte med honom i de två första matcherna i alla fall, tror jag, säger han enligt NHL.com.

Dallas Stars står inför en viktig avslutning på säsongen. I och med att de spelar i den starkaste divisionen av NHL, Central Division, behöver man ta sig förbi Minnesota Wild för att nå en andraplats och en garanterad hemmafördel i slutspelsrundan som inleder Stanley Cup.

Mikko Rantanen har stått för 69 poäng på 54 matcher och gjort 20 mål. Den genomsnittliga speltiden han står för är över 20 minuter per match.

