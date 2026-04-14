Gav nästan upp NHL-drömmen: ”Tankar som slog en”

Tre år av tålamod krävdes innan Oskar Bäck fick sitt genombrott i NHL. Nu berättar den tidigare Färjestad-forwarden att han var nära att vända hem till Sverige.

– Jag tänkte att det året var sista chansen, säger 26-åringen till hockeysverige.se.

Oskar Bäck berättar om frustrationen som nästan gjorde att han gav upp NHL-drömmen. Foto: Bildbyrån (montage).

Med en match kvar av NHL:s grundserie kliver Oskar Bäck snart in i sitt andra raka Stanley Cup-slutspel med Dallas Stars. Men bara vi backar bandet till 2024 såg situationen helt annorlunda ut för den tidigare JVM-medaljören från Värmland.

När hockeysverige.se ber Bäck minnas sina tre AHL-år medger han att en flytt hem till Sverige då inte var särskilt långt borta.

– Det var lite tankar som slog en. Jag hade andra som jag var med i Texas, Jacob Peterson och Fredrik Karlström, som båda åkte hem till fjärde året. Men jag tänkte att det året var sista chansen, ”jag ger det ett år till, och lyckas det inte bli någonting så kan jag tänka på att spela i Europa eller hemma i Sverige igen”. Det blev som det blev och jag är väldigt glad över hur allt har blivit, säger den nu 26-årige forwarden.

Och tur var väl det, att den tidigare Färjestad-talangen inte gav upp NHL-drömmen. 2024/25 slog han sig in som ordinarie i Dallas, och i januari 2025 presenterades ett tvåårskontrakt.

– Första två åren var det bara roligt att komma över, och att spela AHL hockey var också bra. Det är en väldigt bra stad, och det är inte det här AHL-gnugget som man har hört om från (pekar på Nils Lundkvist) folk till höger till exempel. Sen under det tredje året började jag känna att det hade varit roligt att få testa på spel i NHL. Men Dallas gick väldigt länge utan skador där, och jag tror inte det var någon som blev uppkallad riktigt, förutom (Logan) Stankoven på slutet av året, berättar Oskar Bäck och fortsätter.

– Det var lite smått frustrerande. Sen var det inget man kunde göra åt det heller. Jag hade bra dialog med Dallas hela tiden där de sa att de tyckte att det var bra för mig, att jag skulle få chansen och ”ha tålamod”. Året efter lyckades jag få börja här uppe i Dallas. Det var riktigt skoj, men lite smått frustrerande ett tag där innan. Nu känns det bara som roliga år när man tänker tillbaka på det.

Hyllas av Lundkvist: ”Han har gjort stor skillnad”

18 poäng, och en conference-final mot Edmonton Oilers, blev slutprodukten för Oskar Bäck under första året i NHL. Nu snittar han, trots en ny tränare, fortsatt runt tolv minuter per match – i ett av ligans bästa lag, och är en nyttig pjäs längre ner i kedjorna. Kort sagt ser Färjestad och andra svenska klubbar ut att få vänta lite på en återkomst.

– Jag känner mig lite mer bekväm i grejerna överlag, även utanför isen i allt sånt. Det var mycket att ta in och lära första året. Nu andra året har jag fått lite mer förtroende och lite mer speltid över lag. Det är bara skoj, och extra roligt att vara i ett så bra lag och få göra två slutspel de första två åren, säger han själv om sin utveckling i ligan, säger han.

Nils Lundkvist, lagkamrat i Dallas Stars, och tidigare under flera juniorlandskamper, gillar även vad han ser.

– Det är superkul. Oskar är en riktig landslagsräv som varit med i ungdomslandslagen sedan man kunde vara med. Sen kom jag in precis innan U18-VM och sen spelade vi två JVM ihop. Det var väldigt kul att se ett känt ansikte (när han kom upp). Han har gjort det grymt bra, och som du sa, tålmodigt (arbetat på). Han har gjort stor skillnad när han har kommit upp. Sen är det förstås väldigt roligt att kunna prata svenska någon gång. Det är många finnar i det här omklädningsrummet. Vi är fortfarande undertaliga, men det är väldigt kul, säger han till hockeysverige.se.

Oskar Bäck i NHL. Foto: Bildbyrån.

Hoppas bryta slutspelstrenden: ”Känns lovande”

Tillsammans hoppas svenskarna bryta Stars trend med tre raka uttåg i conference-final

– Det har varit upp och ner. Det började lite halvknackigt med ny tränare, nytt system och lite skador i början på året. Sen hittade vi lite rytm och började vinna matcher, kom in i en svacka, och sen precis innan uppehållet började vi hitta något igen och prata om att spela lite mer fysiskt och göra lite till överallt. Då gick vi in i den där sviten på 15-16 matcher någonting, och allt var frid och fröjd igen. Sen började vi spela lite sämre igen. Nu försöker vi hitta tillbaka till det vi gjorde när det gick bra. Det känns som att vi är i en bra position som lag. Alla vet vad vi gör när vi vinner, så det känns lovande, tillägger Oskar Bäck.

Nils, vad är annorlunda i år som kan göra att ni tar det där sista klivet?

– Nu har inte jag spelat så mycket i slutspelet de senaste åren, men jag tycker att vi har ett bra lag. Vi har mycket erfarenhet, vi har bra ledare, vi har en kapten som jag tror skulle vilja vinna Stanley Cup mer än någon annan (Jamie Benn). Det är ett lag som är djupt, vi har väldigt bra spets. Jag menar, vi trejdade till oss Mikko Rantanen förra året, vi har en målvakt i världsklass… Vad skillnaden ska vara, det är väl det som ”Gully” kommit in med nu är att öka en procent i det fysiska spelet och kanske vara lite jobbigare att möta.

