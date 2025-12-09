Avslutar NHL-karriären – alldeles innan milstolpen

Craig Smith hade bara 13 NHL-matcher kvar till den magiska milstolpen på 1 000 matcher. Men nu meddelar den mångårige NHL-forwarden att han lägger av.

Craig Smith avslutar NHL-karriären. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

En rutinerad NHL-spelare tackar för sig.

På måndagen tillkännagav den tidigare NHL-forwarden Craig Smith officiellt att han avslutar sin karriär inom proffshockeyn. Beskedet kommer efter att amerikanen, med rötterna i Wisconsin, inte sajnat något nytt NHL-kontrakt som free agent i somras. Han lägger av med 987 NHL-matcher på meritlistan – bara 13 matcher från 1 000-strecket.

I ett uttalande som släpptes via Magnuson Hockey Agency uttryckte Smith sin tacksamhet för sin 14 år långa karriär i ligan.

”Jag ska börja med att säga hur tacksam jag är för att det överhuvudtaget hände”, skrev Smith. ”Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Jag har velat bli hockeyspelare så länge jag kan minnas. Jag kommer för alltid vara tacksam för minnena med mina lagkamrater, tränare, fysioterapeuter och materialförvaltare, General Managers, och, viktigast av allt, fansen. Den här ligan gav mig en möjlighet att förändra min plats i livet. För det är jag evigt tacksam.”

Craig Smith avslutar NHL-karriären

Smith tackade vidare sin agent, Kevin Magnuson, tillsammans med sin familj och alla vänner som stöttade honom längs vägen. 36-åringen tackade också alla killar han spelade med under sin karriär.

”Till mina lagkamrater – jag ville inget hellre än att ge er allt jag hade, varje kväll. Jag är så tacksam för de livslånga vänskaper jag har skapat genom åren. Jag kommer att sakna omklädningsrummet oerhört.”

Congratulations to Craig Smith on an incredible NHL career. Your dedication, talent and professionalism were an inspiration to many. Thank you for putting your trust in us and we cannot wait to see what your next chapter looks like. You will always be family to us! pic.twitter.com/KwVRfGwXdx — Magnuson Hockey Agency (@Magnusonhockey) December 8, 2025

Smith debuterade i NHL under säsongen 2011/12 med Nashville Predators, laget som draftade honom i fjärde rundan av NHL-draften 2009. Han spelade nio säsonger i ”Smashville” och var en del av laget som nådde hela vägen till Stanley Cup-finalen 2017. Han skrev på för Boston Bruins 2020, där han tillbringade delar av tre säsonger innan han byttes till Washington Capitals före trade deadline i februari 2023.

Han spelade en säsong med Dallas Stars 2023/24, innan han skrev på för Chicago Blackhawks i juli 2024. Han skulle tillbringa större delen av säsongen i ”Windy City” innan han byttes till Detroit Red Wings i mars förra säsongen. På sina 987 grundseriematcher i NHL gjorde Smith 220 mål och 232 assist, totalt 452 poäng. Han lade även till 23 poäng på 83 slutspelsmatcher.

Source: Craig Smith @ Elite Prospects