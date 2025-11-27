Calgary Flames har inlett NHL-säsongen riktigt svagt och ligger just nu sist i sin serie med bara sex trepoängare. Trots det uppges klubben förlänga med general managern Craig Conroy, detta rapporterar NHL-insidern Eliotte Friedman på X.

Craig Conroy. Foto: Sergei Belski/Bildbyrån.

Åtta segrar på de första 25 matcherna – det är Calgary Flames resultat så här långt den här säsongen. Laget har inte lyckats prestera och ligger just nu sist i Pacific Division och näst sist i hela NHL. Trots det uppges general managern Craig Conroy få fortsatt förtroende, enligt NHL-insidern Eliotte Friedman.

”Hör att Calgary Flames och sportchef Craig Conroy gör framsteg i en kontraktsförlängning. Det har varit mycket prat om det lokalt de senaste dagarna, inte säker på när det kommer att bli klart, men det är dit vi är på väg”, skriver Friedman på X.

Craig Conroy gjorde över 1 000 matcher i NHL som spelare och har sedan karriären tog slut 2010 varit en del av Calgarys organisation. Han tillträdde som general manager inför säsongen 23/24.