McDavid skriver historia – når två milstolpar i samma match

Connor McDavid fortsätter att skriva historia. I nattens 5–2-seger mot Utah Mammoth nådde Edmonton-kaptenen både 400 mål och 1 200 poäng – snabbare än nästan alla före honom.

Connor McDavid nådde både 400 mål och 1 200 poäng i nattens match mot Utah Mammoth. Foto: Rob Gray-Imagn Images

Connor McDavid har gjort det till en vana att skriva historia – och natten till onsdag var inget undantag.

Edmonton Oilers lagkapten gjorde två mål i lagets 5–2-seger mot Utah Mammoth och nådde samtidigt två stora milstolpar: han gjorde sitt 400:e mål i karriären och blev den tredje snabbaste spelaren i NHL:s historia att nå 1 200 poäng.

Endast Wayne Gretzky och Mario Lemieux har nått 1 200-poängsgränsen snabbare än McDavid.

McDavids första mål kom mitt i den andra perioden när han tog hand om en studsande puck i ett friläge och lyfte in den förbi Karel Vejmelka till 3–2 för Oilers. Målet var hans 39:e för säsongen – och samtidigt hans 400:e i NHL:s grundserie.

Han nådde 1 200 poäng när han gjorde sitt 40:e mål för säsongen, ett mål i tom bur sent i tredje perioden som fastställde slutresultatet 5–2 till Edmonton.

McDavid står nu på 40 mål och 78 assist, totalt 118 poäng, på 72 matcher den här säsongen.

Connor McDavid har nya milstolpar i sikte

Under sina elva säsonger i NHL har McDavid noterats för 401 mål och 799 assist – totalt 1 200 poäng – på 784 grundseriematcher. Han har gjort nio säsonger med minst 100 poäng, vilket är tredje flest i NHL:s historia.

I slutspelet har han dessutom producerat 44 mål och 106 assist för totalt 150 poäng på 96 matcher. Han har lett Oilers till två raka finalframträdanden i Stanley Cup 2024 och 2025, där laget dock förlorade båda gångerna mot Florida Panthers.

McDavid valdes som nummer ett totalt i NHL-draften 2015 och har sedan dess samlat på sig en rad tunga utmärkelser. Han har vunnit Art Ross Trophy fem gånger, Ted Lindsay Award fyra gånger, Maurice “Rocket” Richard Trophy en gång samt Hart Trophy tre gånger. Dessutom tilldelades han Conn Smythe Trophy 2024.

Hans statistiskt bästa säsong kom 2022/23, då han stod för 64 mål och 89 assist – totalt 153 poäng. Därmed blev han den första spelaren sedan Mario Lemieux säsongen 1995/96 att nå över 150 poäng under en och samma säsong. Endast tre spelare i NHL:s historia har gjort fler poäng under en säsong än McDavid: Lemieux, Gretzky och Steve Yzerman.

Source: Connor McDavid @ Elite Prospects