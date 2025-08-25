Connor McDavid och Edmonton Oilers är ännu inte överens om ett nytt kontrakt.

Men enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman närmar sig en lösning mellan parterna.

– Alla vill lösa detta så fort som det bara går, säger Friedman.

Connor McDavid behöver ett nytt kontrakt till nästa år. Foto: Jason Franson /The Canadian Press/Alamy

Om bara några veckor ska NHL-lagen återsamlas igen för träningslägren inför den kommande säsongen. NHL:s största stjärna, och världens bästa hockeyspelare, Connor McDavid har då fortfarande ett utgående kontrakt till nästa år.

Det åttaårskontraktet som McDavid har just nu började gälla 2018 men löper ut 2026 och från och med första juli den här sommaren har Edmonton och McDavid kunnat skriva ett nytt kontrakt som börjar gälla från och med nästa sommar. Men nu har det nästan gått två månader sedan dess och än har parterna inte nått en lösning.

Men Sportsnets Elliotte Friedman är säker på att det hela kommer att lösa sig. I podcasten ”32 Thoughts” säger insidern nämligen att han räknar med att McDavid och Oilers når en överenskommelse inom de närmsta veckorna.

– Jag tror att han kommer att ha skrivit på kontraktet när träningslägret börjar. Alla vill lösa detta så fort som det bara går. Jag förväntar mig att de kommer att sätta sig ner och förhandla mellan OS-lägret med Kanada och träningslägret med Edmonton, säger Friedman.

Connor McDavid väntas bli bäst betald i NHL

Förra året skrev Leon Draisaitl på ett nytt åttaårskontrakt med Edmonton Oilers som är det dyraste kontraktet i NHL:s historia. Oilers presenterade då nyheten den tredje september 2024 och det har spekulerats i att McDavid också skulle kunna skriva på sitt kontrakt den tredje september i år – för att följa sin bästa kompis Draisaitl.

Leon Draisaitl tjänar 14 miljoner dollar (cirka 133 miljoner kronor) per säsong i sitt rekordstora avtal med Oilers. McDavid förväntas dock gå över det och skriva ett ännu dyrare kontrakt. Enligt spekulationer väntas McDavids kontrakt vara värt mellan 16 och 17 miljoner dollar (152 till 161 miljoner kronor) per säsong, det är dock oklart hur långt det potentiella kontraktet kommer att bli. Det har däremot insinuerats att McDavid har all makt i förhandlingarna och att Edmonton Oilers kommer ge honom vad han vill – oavsett hur kraven ser ut.

Connor McDavid är redan nu en av tidernas största spelare i NHL. På 712 matcher med Edmonton Oilers har han gjort 1 082 poäng och superstjärnan har passerat 100 poäng i åtta av sina tio säsonger i ligan. Han har då vunnit NHL:s poängliga fem gånger och vunnit skytteligan en gång. Han har då vunnit Hart Trophy som NHL:s MVP tre gånger, fått ta emot Ted Lindsay Award som ligans bästa spelare – framröstad av spelarna själva – fyra gånger. McDavid har även en Conn Smythe Trophy som MVP i Stanley Cup-slutspelet. Lagmässigt har han vunnit både VM-guld och 4 Nations-guld med Kanada. Den stora trofén som fortfarande gäckar honom är dock Stanley Cup då McDavids Edmonton har förlorat mot Florida Panthers i final två år i rad.

