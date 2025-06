Connor Hellebuyck tar hem både Hart och Vezina Trophy. Det efter en grym säsong av Winnipeg Jets-målvakten.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images.

Flest vinster, flest hållna nollor, bäst räddningsprocent av startmålvakter och färst insläppta mål per match. 24/25 var en säsong att minnas för Connor Hellebuyck. Målvakten var en stor anledning till att Winnipeg Jets tog sig hela vägen till en Presidents Trophy och var grundseriens bästa lag.

Nu belönas han också stort av ligan.

Dels tilldelas han Hart Trophy, priset som går till NHL:s mest värdefulla spelare, och dels även Vezina Trophy. Det är andra året i rad som målvakten vinner det ärofyllda priset och tredje gången totalt.

Under den gångna säsongen storspelade Connor Hellebuyck också när Kanada tog hem segern i 4 Nations. 32-åringen har kontrakt med Winnipeg fram till 2031 och det är värt 8,5 miljoner dollar per säsong.

På 63 matcher den här säsongen tog målvakten hem 47 segrar. Det med en räddningsprocent på 92,5 och 2,01 insläppta mål per match. Han höll även nollan i åtta matcher under säsongen. Det var också bara Andrej Vasiljevskij i Tampa Bay Lightning som spelade mer under den gångna säsongen.

Se video på hur det gick till när han tog emot utmärkelsen ovan.