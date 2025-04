Historisk: Tar hem priset – igen

För första gången sedan någonsin har Jennings Trophy vunnits av en ensam spelare två år i rad.

Detta står klart efter att Connor Hellebuyck säkrat en 2–1-seger för sitt Winnipeg Jets i nattens möte med Anaheim Ducks.

Varje år i NHL delas Jennings Trophy ut till den målvakt som spelat åtminstone 25 matcher för laget som släpper in minst mål under grundserien. 2023/24 blev det Connor Hellebuyck som tog emot den ärofyllda priset efter att Linus Ullmark och Jeremy Swayman dessförinnan delat på utmärkelsen, och nu står amerikanen där igen.



Den 31-årige 4 Nations Face Off-målvakten klev av isen efter nattens möte med Anaheim Ducks med 30 nya räddningar och 2–1 på tavlan, vilket gör att leder målvaktsligan sett till vinster och nollor, samt tillhör de absolut främsta sett till både räddningsprocent (92,49) och mål emot per match (2.0).

Även om Jennings Trophy handlar om mycket mer än bara en enskild målvakts prestation är det faktiskt så att ingen tidigare lyckats med den bedrift som Connor Hellebuyck nu gjort, att vinna priset som ensam målvakt två år i rad.



New Jersey Devils Martin Brodeur vann både 2003 och 2004 och är därmed den senaste att lyckas, men under det första av dessa år tog han hem utmärkelsen tillsammans med Robert Esche och Roman Čechmánek.



Efter 2–1-segern mot Ducks väntar nu St. Louis Blues i första rundan av Stanley Cup-spelet för Winnipeg Jets och Connor Hellebuyck.

#nhljets Connor Hellebuyck is the first back-to-back lone recipient of the William Jennings Trophy since the award’s inception in 1981-82.



It’s awarded to the goaltenders from the team with the fewest goals against in a regular season, but a goalie must have 25 GP to qualify. pic.twitter.com/54tiSZvY6D