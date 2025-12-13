Bedard skadad – med en sekund kvar: ”Galen olycka”

Han har burit Chicago Blackhawks den här säsongen. I natt klev Connor Bedard av skadad efter en märklig situation vid en tekning – med en sekund kvar av matchen.

Connor Bedard klev av nattens match med en skada.

Foto: Jeff Curry-Imagn Images.

Connor Bedard har med 44 poäng på 31 matcher tystat sina tvivlare den här säsongen. 20-åringen har varit en av ligans absolut bästa spelare under hösten. Samtidigt som han så klart är enormt viktig för sitt lag. I nattens match mot St. Louis Blues klev supertalangen fram med två assist.

Men sedan var olyckan framme.

Det var i slutet av matchen när Blackhawks låg under med 3-2. I en tekning i offensiv zon med en sekund kvar att spela hakade Brayden Schenn i honom. Efter att ha fallit till isen tog han sig för sin axel och tog sig av banan. Det står nu också klart att det inte blir något spel i kvällens match mot Detroit Red Wings.

— Jag tycker att det är en galen olycka om jag ska vara ärlig med dig, säger tränaren Jeff Blashill till NHL.com.

Connor Bedard är just nu trea i NHL:s poängliga. Endast bakom Nathan MacKinnon och Connor McDavid. Det återstår nu att se hur länge han blir borta och hur allvarlig skadan är.