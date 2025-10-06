Winnipeg Jets får inleda 2025/26 utan en av sina främsta poängspelare från i fjol.

NHL-lagets tränare, Scott Arniel, bekräftar att Cole Perfetti har en ankelskada.

Cole Perfetti i Winnipeg Jets. Foto: Bildbyrån/James Carey Lauder-Imagn Images.

”Vid första anblicken ser det inte bra ut. Vi får se när vi kommer hem. Förhoppningsvis är det inte så illa som vi hoppats.”



Så lät det för ett par dagar sedan när Winnipeg Jets Scott Arniel gav en uppdatering kring Cole Perfetti. Den 23-årige kanadensaren såg ut att ha skadat sig i genrepet mot Calgary Flames (4 oktober), och nu kommer även en bekräftelse.



Huvudtränaren uppger nu att 50-poängsspelaren från i fjol har en ankelskada och är borta ”week to week”.



I och med detta ser NHL-klubben ut att behöva inleda 2025/26 utan en av sina främsta poängspelare. Gabriel Vilardi, Josh Morrissey, Nikolaj Ehlers, Mark Scheifele och Kyle Connor var de som toppade Perfettis 18 mål och 32 assist.



Winnipeg Jets inleder säsongen 10 oktober med ett möte med Dallas Stars.

Source: Cole Perfetti @ Elite Prospects