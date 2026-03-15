JVM-stjärnan skriver NHL-kontrakt – kan debutera i veckan

Washington Capitals förstärker med en av USA:s mest spännande backtalanger. 19-årige Cole Hutson har skrivit på sitt första NHL-kontrakt – och kan göra debut redan i veckan.

Cole Hutson är redo att kliva in i NHL efter att ha skrivit på för Washington Capitals. Foto: Michael Turner/ZUMA Press Wire

Washington Capitals har säkrat framtiden på backsidan. Klubben meddelar på söndagen att man skrivit ett treårigt rookiekontrakt med talangen Cole Hutson. Kontraktet har ett genomsnittligt värde på 975 000 dollar per säsong.

Den 19-årige backen valdes av Washington i den andra rundan som spelare nummer 43 i NHL-draften 2024 och ansluter nu till organisationen efter två säsonger i collegeligan NCAA med Boston University Terriers.

Hutsons collegesäsong tog slut i helgen när Boston University förlorade med 5–3 mot UConn Huskies i kvartsfinalen av Hockey East-turneringen.

Nu väntar nästa steg i karriären. Den unge backen ska träna med Capitals på tisdag och kan göra sin NHL-debut redan på onsdag när Washington tar emot Ottawa Senators.

Cole Hutson redo att NHL-debutera med Washington Capitals

Under den gångna säsongen var Hutson en av Boston Universitys offensivt mest framträdande spelare. Han ledde laget i assist (22) och poäng (32) och slutade trea i interna skytteligan med tio mål på 35 matcher. Insatsen gav honom en plats i säsongens första All-Star-lag i Hockey East – för andra året i rad.

Den 178 centimeter långe och 75 kilo tunga backen från St. Louis avslutade sin collegekarriär med totalt 80 poäng (24 mål och 56 assist) på 74 matcher.

Hockeyn ligger dessutom i familjen. Cole Hutson är yngre bror till Lane Hutson, back i Montreal Canadiens, samt till forwardstalangen Quinn Hutson i Edmonton Oilers organisation.

På landslagsnivå har Hutson representerat USA i junior-VM två gånger. Vid JVM 2025 blev han historisk som den första backen att ensam vinna turneringens poängliga efter elva poäng (3+8) på sju matcher, samtidigt som USA tog guld.

Vid turneringen 2026 missade han två matcher efter att ha träffats i bakhuvudet av en puck, men återvände till kvartsfinalen och noterade ett mål och en assist i förlusten mot Finland.

Source: Cole Hutson @ Elite Prospects