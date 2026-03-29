Stjärnan historisk − bäst på 36 år

Den makalösa säsongen fortsätter för Cole Caufield.

I natt sköt han sitt 45:e mål för säsongen − och är förste Montréal-spelare att lyckas med den bedriften sedan 1989/90.

Cole Caufield kan inte sluta göra mål för Montréal Canadiens. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Montréal Canadiens är en av hockeyvärldens mest anrika klubbar. De har vunnit flest Stanley Cups och det har också kryllat av storstjärnor och legendarer som har spelat i ”Habs” genom åren. De senaste decennierna har Montréal däremot haft en avsaknad av offensiva stjärnor och framför allt målskyttar.

Cole Caufield har däremot sett till att bryta den trenden.

Canadiens hade inte haft en enda 40-målsskytt på hela 2000-talet innan Caufield smällde in mål nummer 40 för bara någon vecka sedan. Han fortsätter dock att dominera och ösa in mål i en rasande fart för Montréal. I nattens 4-1-seger borta mot Nashville Predators höll sig Cole Caufield framme igen för Montréal. 25-åringen sköt sitt 45:e mål för säsongen och ligger tvåa i NHL:s skytteliga bakom Nathan MacKinnon på 48 mål.

Cole Caufield är bäst i Montréal sedan 1990

Caufields fullträff innebär också att han är den första spelaren att göra 45 mål för Montréal Canadiens på 36 år. Inte sedan Stéphane Richer sköt 51 mål under säsongen 1989/90 har en Montréal-spelare skjutit lika många mål som Caufield har gjort under årets säsong. Med tio matcher kvar av grundserien har Caufield också alla möjligheter att bättra på den noteringen, kanske nå 50 mål och möjligtvis även matcha Richers notering.

Cole Caufield ligger också tvåa i Canadiens interna poängliga med 77 poäng på 71 matcher. Endast Nick Suzuki är bättre med sina 88 poäng på 72 matcher. Vinsten innebär att Montréal håller kvar vid sin slutspelsplats i Atlantic Division.

Nashville Predators − Montréal Canadiens 1−4 (0-1,0-3,1-0)

Nashville: Zachary L’Heureux (2).

Montréal: Ivan Demidov (16), Oliver Kapanen (22), Cole Caufield (45), Alex Newhook (11).

