Pete DeBoers avsked från Dallas stars skedde under märkliga omständigheter. Efter att ha förlorat den avgörande matchen i semifinalen mot Edmonton riktade DeBoer kritik mot Dallas målvakt Jake Ottinger. En vecka senare fick han sparken.

– Det var inte bara han, det var alla inblandade, säger han nu till NHL:s hemsida.

Pete DeBoer fick lämna Dallas efter förlusten mot Edmonton.

Foto: Ron Chenoy/Jerome Miron/Bildbyrån

Under slutet av förra säsongen stod Pete DeBoer inför en stor uppgift. De behövde vinna en avgörande femte match mot Edmonton Oilers för att överhuvudtaget hålla drömmen om en Stanley Cup vid liv.

Men Dallas fick en mardrömsstart, efter sju minuter låg de under med 0-2. Då tog DeBoer en timeout, skällde ut laget och bytta ut målvakten Jake Oettinger. Det hjälpte inte särskilt mycket och Dallas förlorade matchen med 6-3 och drömmen om en Stanley Cup dog. Efter matchen riktade DeBoer stark kritik mot sin egna målvakt Jake Oettinger.

– Jag skyller inte allt på Jake men sanningen är om du går tillbaka till förra årets slutspel. Då har han nu förlorat sex av sju matcher mot Edmonton. Och sedan släpper han in två mål på två skott i den avgörande matchen. Det är ett ganska stort urval, sade han då.

En vecka senare fick Pete DeBoer sparken av Dallas.

”Det börjar med mig”

Nu har Pete DeBoer gjort sin första intervju sedan han fick lämna Dallas. I intervjun med NHL.com ser han tillbaka på situationen med Jake Oettinger.

– Lyssna, vi var alla skyldiga till att vi misslyckades igen och det börjar med mig. Det låg på mig, det låg på alla tränare, det låg på alla spelare, det låg på organisationen som helhet. Vi skapade besvikelsen tillsammans. Vi var alla skyldiga, inte bara en kille.

Oettinger bemötte Pete DeBoers förklaring under ett NHL-evenemang inför säsongen.

– Det känns som att han slog huvudet på spiken. Jag håller med hans reflektion, jag är glad att han sa det han sa.

DeBoer arbetar nu som assisterande tränare för de kanadensiska landslaget inför de stundande olympiska spelen i Milano.